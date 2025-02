Egy hét alatt két platinum szintű Good Travel Seal minősítés Magyarországon

Az elmúlt egy hétben két magyarországi turisztikai szolgáltatás is megszerezte a Good Travel Seal Platinum minősítését – tájékoztatott a minősítő program hazai képviseletét ellátó Innotime Hungary Kft ügyvezetője, Nagy Júlia.

A turizmusban kiemelten fontos a nemzetközi fenntarthatósági standardoknak való megfelelés, ami egyre inkább felismerésre kerül Magyarországon is – ezért is kiemelten fontos, hogy a Travalyst által is elismert Good Travel Seal minősítés megszerzéséhez már magyar nyelvű felkészülési program, illetve szintén magyar nyelvű audit is elérhető az Innotime Hungary Kft-nak köszönhetően. Ez új lehetőségeket nyitott a hazai vállalkozások versenyképességének növeléséhez és támogatást nyújt az útjukat tudatosan tervező turistáknak is. Az érdeklődést mutatja, hogy egy év alatt 17 szolgáltatás (TDM szervezet, éttermek, kávézók, szállodák, vendégházak és attrakciók) teljesítette sikerrel a minősítési követelményeket.

Az öt szintű rendszerben a platinum, illetve gyémánt szint megszerzéséhez a Global Sustainable Tourism Council (GSTC) által meghatározott nemzetközi standardoknak min. a 75%-át teljesíteni szükséges, ami nagyon komoly teljesítményt jelent a vállalkozások részéről. Ezért is kiemelkedő, hogy a HumTour 2024. évi platina minősítése után most a hosszúhetényi StagLand Cabins, valamint a tamási DámPont Látogatóközpont is elérte a platinum fokozatot. Ezzel 17-re nőtt az összes minősített szolgáltatás száma Magyarországon.

A StagLand Cabins koncepciója a modern kényelem és a minimális ökológiai lábnyom ötvözete. Az épületek kis méretűek és kiválóan szigeteltek, a talajcsavaros alapok pedig lehetővé teszik, hogy a helyi terep adottságai érintetlenek maradjanak. A szálláshely már több rangos díjra is jelölt lett és elnyerte a Klasszis Top Design 2024 verseny “Legfenntarthatóbb szálláshely” díját is.

A StagLand Cabins szorosan együttműködik helyi turisztikai szolgáltatókkal, így az Almalomb étteremmel, amely a reggelikosarakat biztosítja, valamint a Hosszú Tányér étteremmel, amely egyedi gasztronómiai élményt nyújt. A szálláshely neve, a Szarvasok Földje, is a természethez kapcsolódik; a kabinok úgy helyezkednek el, mintha szarvasok legelésznének a domboldalon.

A jövőbeni fejlesztések között szerepel a kerékpáros turisták fogadására való felkészülés és az alternatív energiák telepítése, hogy a szálláshely teljesen önfenntartó legyen. A StagLand Cabins célja, hogy népszerűsítse a fenntartható turizmust és bemutassa Hosszúhetény természeti és kulturális értékeit.

A DámPont Látogatóközpont 2020 óta várja a vendégeket. A mozgáskorlátozottak, illetve látás- és hallássérültek számára is akadálymentesített, energiatakarékos épületben kialakított kiállítás maga is természetes alapanyagokat használ. A DámPontnak kiemelten fontos célja a fenntarthatósági szemléletformálás, éppen ezért évente több alkalommal szervez olyan programokat, amelyek célja a fiatalabb generációk környezeti fenntarthatóságra való nevelése.

A DámPont támpont szeretne lenni a helyi turisztikai vállalkozások számára is, éppen ezért szoros kapcsolatot alakított ki a helyi vállalkozásokkal. A lakosság számára nyílt napokon mutatja be a kiállításon keresztül a város történetét és a helyi népi kultúra szellemi és tárgyi emlékeit, szervezett túráin pedig izgalmas, interaktív formában mutatja be az épületet körülölelő erdők élővilágát.

A DámPont koncepciója, hogy kiállításával és szolgáltatásaival az összes érzékre hasson, ezt segítik kóstolóprogramjai is, ahol helyi termelők termékei mutatkoznak be időről időre. A termékek jelentős részét pedig meg is lehet vásárolni – ezzel is hozzájárulva a helyi vállalkozások bemutatkozási lehetőségeinek bővítéséhez.

Aki a közeljövőben szeretné megszerezni a fenntarthatósági minősítést, annak jó hír, hogy a CROSSDEST szlovén-magyar Interreg projektnek köszönhetően idén év végéig 20 hazai vállalkozásnak és 10 attrakciónak a felkészítése valósulhat meg Hévíz és Sárvár térségében, a többi térségben pedig az Innotime egyéni mentorprogramja segíti a vállalkozásokat a minősítésre való felkészülésben.

Az Innotime a Turizmus.com és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány által meghirdetett Fenntarthatósági díj különdíjaként járul hozzá továbbá a Művészetek Völgye nemzetközi minősítésének megszerzéséhez.

A fesztivál kiemelten foglalkozik a fenntarthatósággal, újrahasznosítható poharak, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés és környezetbarát anyagok használata (pl. cukornád tányérok) révén csökkenti ökológiai lábnyomát, egyben ösztönzi a tömegközlekedést és a kerékpározást, valamint szemléletformáló programokon foglalkozik a környezetvédelem fontosságával. A fenntarthatósági törekvésekbe a látogatókat is aktívan bevonják, egyben jelentősen hozzájárulnak a rendezvénynek otthont adó térség lakosságmegtartó erejének és a közösségek helyi identitásának az erősítéséhez is. Ezt a folyamatot szeretné támogatni az Innotime a különdíj odaítélésével, bízván abban, hogy az idei rendezvény már Magyarország első Good Travel Seal minősített fesztiválja lehet.