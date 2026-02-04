Hirdetés
Egy hét ráadás a Lumina Park szezonban

AzÜzlet.hu

Fotó: Lumina Park

Budapest egyik legkedveltebb téli attrakciója, a Margitszigeten működő Lumina Park ebben a szezonban egy héttel tovább várja látogatóit, március 1. helyett március 8-ig nyitva tart.

Már hosszabbodnak ugyan a nappalok, ma a medve is kikukkantott a barlangjából, a tavasz azért még várat kicsit magára. Így még mindig jól eshet egy téli estét a hóborította Margitszigeten, a fények birodalmában tölteni, és a Lumina Park Varázsvilág programjában gyönyörködve egy mesebeli sétát tenni. Páratlan élmény a Palatinus strandterületén negyedik éve működő fénypark családdal, barátokkal egyaránt. Nem véletlen, hogy a fürdő díszletei közé megálmodott attrakció kezdettől fogva a budapestiek kedvelt találkozóhelyévé vált, mely évente több tízezer látogatót varázsol el.

Éppen ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és lengyel partnere, a Lumina sp. z o. o. a mostani szezont egy héttel még meg is toldja, az október óta látogatható Lumina Park Budapest 2025. március 8-ig látogatható.

A Varázsvilágban (Magic Adventure) több, mint százötven fényinstalláció csodálható meg, minden jelenet a hozzáillő zenékkel. Az út elvarázsolt tájakon és mesebeli világokon vezet keresztül – utazhatunk a képzelet csodavilágában és találkozhatunk időtlen történetek kedvelt szereplőivel. Kezdve a Jégvarázs birodalmában, Tarzan dzsungelében vagy Pocahontas varázslatos erdejében, majd eljutva Versailles csillogásáig és a fénylabirintusig. Fantáziavilág és valóság – ahogyan elindul a helikopter, belecseppenünk egy jéghoki meccsbe vagy egy pergő ritmusú zenét játszó jazzbandbe, ahol a világ híres impresszionista festőinek, mint Van Gogh, Monet, Degas, Matisse, művei elevenednek meg. A fénypark kiemelten impozáns eleme vitathatatlanul a több kultúrában is megjelenő szimbólum, az élet örök körforgását jelképező Élet fája, és persze az ország legnagyobb fényinstallációja, a Dancing Garden.

A sötétedéstől 21 óráig üzemelő fénypark egy-másfél órás sétával bejárható. Információ és online jegyvásárlás: https://luminapark.hu

A Lumina Park története

A budapesti Lumina Park története 2022-ben kezdődött. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Palatinus fürdő strandterületének hasznosítására, a nyaranta napi 5-6 ezer fős forgalom kiegyenlítésére olyan lehetőséget keresett, mely télen, a hidegebb időjárás ellenére is a Margitszigetre vonzza a vendégeket. Társaságunk ebben partnerre talált a lengyel Lumina sp. z o. o. cégre, amely saját hazájában már több városban sikeresen működtetett fényparkokat, és éppen tevékenysége bővítését tervezte európai fővárosokban. Budapesten a Palatinus strand ideális helyszínnek bizonyult egy fénypark kialakítására, melyet a fürdő dolgozói üzemeltetnek, segítve ezáltal az értékes munkaerő megtartását a kisebb forgalmú, téli időszakban. Az együttműködés és a fénypark a vártnál is nagyobb sikert hozott a vendégek és az üzemeltetők számára egyaránt.

