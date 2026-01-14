Egyesül a Genomate Health és az Oncompass Medicine – Nemzetközi céggé válik a magyar onkológiai úttörő

Új fejezet kezdődik Magyarország úttörő precíziós onkológiai vállalata, az Oncompass Medicine életében: a cég mostantól az amerikai Genomate Health része. Ez az akvizíció két magyar alapítású rákkutató vállalatot egyesít, létrehozva egy nemzetközi vállalatot, amely mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon jelen van.

„Nem csupán földrajzi jelenlétünket bővítjük; egy egységes, egyetlen precíziós onkológiai vállalatot építünk, amely úttörő szerepet játszott mindhárom olyan kulcsfontosságú technológiai áttörésben, amelyek szükségesek a precíziós onkológia ígéretének megvalósításához – az első diagnosztikai tesztektől a molekuláris daganatprofilozási vizsgálatokon át egészen az első klinikailag validált számítástechnikai megoldásig.” – mondta Dr. Peták István, a Genomate Health alapítója, elnöke és tudományos igazgatója. „Ez a stratégiai lépés valóra váltja az álmomat, hogy újra egyesülhessek azzal a csapattal, amelyet hosszú éveken át vezettem az első companion diagnosztikai tesztek kifejlesztése során.”

Az Oncompass Medicine, amelyet Dr. Peták István és Dr. Schwab Richárd 2003-ban alapított Budapesten, több mint két évtizede úttörő szereplője a precíziós onkológiának. A vállalat elsőként fejlesztett ki célzott gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztikai teszteket Európában 2003-ban, majd az elsők között kezdte el a daganatok sokgénes vizsgálatait 2008-ban, lehetővé téve az orvosok számára, hogy a páciensek daganatának molekuláris profilja alapján válasszanak célzott terápiát.

Ezen eredményekre építve Dr. Peták István és csapata kifejlesztette a Genomate®-et, a világ első klinikailag validált számítógépes érvelési platformját a precíziós onkológiában. A platform úttörő matematikai keretrendszert alkalmaz, amely segít az orvosoknak a komplex genetikai adatok elemzésében és a személyre szabott rákterápiák kiválasztásának javításában. A Genomate Health által az Egyesült Államokban továbbfejlesztett Genomate®-et ma már kutatók és onkológusok használják világszerte, többek között a világ vezető kutatókórháza, a Mayo Clinic is (a Genomate Health elvégezte orvosi AI-gyorsító programját).

A technológiát először a Nature folyóiratban publikálták, és több rangos elismerésben részesült, többek között az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Breakthrough Innovations (AI) in Oncology Award díjában és a DIGITALEUROPE Future Unicorn Award díjában. Magyarországon a Genomate® elnyerte az Innovációs Szövetség IT Innovációs Díját és a Magyar Informatikai Vállalkozások Szövetségének Gyurós Tibor Innovációs Díját. Dr. Peták István tudományos vezetői munkásságát az orvosi közösségen túl is elismerték: a Forbes Magyarország nemrég beválasztotta a 25 magyar a mesterséges intelligencia forradalma mögött listára, amely a következő évtized AI-innovátorait méltatja.

„Elsődleges célunk, hogy a precíziós onkológia minden beteg számára a lehető legnagyobb előnyt nyújtsa” – mondta Nabil Hafez, MS, MBA, a Genomate Health. „Ez az egyesülés lehetővé teszi számunkra, hogy még szorosabban összekapcsoljuk a fejlett molekuláris diagnosztikát a valódi betegellátással. Olyan technológiai, infrastrukturális és klinikai szakértelmet egyesít, amely Magyarországon és világszerte is hozzáférhetőbbé teszi az adatvezérelt onkológiai ellátást.”

Az akvizíció jelentősen bővíti a Genomate Health nemzetközi jelenlétét és működési kapacitását; a tranzakció várhatóan bevételnövelő hatással jár, és azonnal megerősíti a vállalat európai jelenlétét. A megállapodás értelmében az Oncompass Medicine behozta jól megalapozott működési struktúráját, logisztikai hátterét, klinikai szakértelmét, mélyen gyökerező európai piaci jelenlétét és világszínvonalú onkológiai, molekuláris diagnosztikai és adattudományi szakértői csapatát. A tudományos és klinikai folytonosságot Dr. Peták István, a Genomate Health alapítója és tudományos igazgatója biztosítja, aki egyben az Oncompass Medicine ügyvezető igazgatója is.

Az Oncompass Medicine Magyarországon továbbra is „Oncompass Medicine, a Genomate Health company” néven fog működni, és a precíziós onkológiához szükséges teljes körű diagnosztikai szolgáltatásokat fogja nyújtani. Átfogó precíziós onkológiai szolgáltatásai között szerepelnek a legmodernebb rákellenes szűrővizsgálatok és fejlett gyógyszerérzékenységi tesztek a leghatékonyabb terápiák kiválasztásához.

A cégeegyesülés a Genomate Health több fontos mérföldkövét követi, köztük a vállalat amerikai működésének elindítását a 2025-ös SelectUSA Investment Summiton, egy 2 millió dolláros tőkebevonást a klinikai bevezetés támogatására, valamint a vállalatot a GenomeWeb 2025-ben az év “Best Place to Work” díjával ismerte el. A magyar tudományos kiválóság és az amerikai erőforrások összekapcsolása új együttműködéseket tesz lehetővé egészségügyi szolgáltatókkal, kutatóintézetekkel és globális élettudományi vállalatokkal, tovább erősítve Magyarország nemzetközi szerepét az egészségipari innovációban és a mesterséges intelligencia forradalomban.