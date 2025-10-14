Egyetlen év alatt 10% feletti mértékben nőttek a háztartási energiaárak

Idén szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból. A fogyasztási főcsoportok közül a háztartási energia drágult a legnagyobb mértékben, de 5% feletti mértékben emelkedtek a szeszes italok, dohányáruk és a szolgáltatások árai is.

A KSH friss adatai szerint idén szeptemberben a fogyasztói árak 4,3%-kal múlták felül az egy évvel korábbiakat, ami azt jelenti, hogy év/év alapon harmadik hónapja mozdulatlan a fogyasztóiár-index. A fogyasztási főcsoportok közül a háztartási energia árindexe nőtt a legnagyobb, 10,6%-os mértékben, ami enyhe csökkenő eredményt jelent az augusztusban regisztrált 11%-hoz képest.

Második legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk árindexe (7,1%), harmadik legnagyobb mértékben pedig a szolgáltatások árindexe (5,9%) emelkedett. Mindez az előbbi esetben csökkenést (-0,2%p), utóbbi esetben emelkedést (+0,5%p) jelent augusztushoz viszonyítva.

A fentieknél jelentősebb mértékben csökkent az élelmiszerek előző év azonos időszakához mért árindexe – ez a mutató augusztusban még 5,9%, szeptemberben viszont már csak 4,7% volt. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az élelmiszerek fogyasztóiár-indexe utoljára tavaly októberben volt a mostani értéknél alacsonyabb (4,5%), azóta ráadásul – a tavaly novembert leszámítva – most először fordult elő, hogy 5% alatt maradt ez a mutató.

Az áru- és szolgáltatáscsoportokat vizsgálva elmondhatjuk, hogy legnagyobb mértékben, mintegy 23,4%-kal a vezetékes gáz drágult, amit a külföldi üdülés 22,4%-os és az ékszerek 20,7%-os drágulása követett a sorban. Ugyancsak 20%-ot meghaladó mértékben, egészen pontosan 20,1%-kal nőtt a szén árindexe is.

Húsz százalék közeli mértékben drágultak még a friss hazai és déli gyümölcsök (19,6%), a csokoládé-kakaó (19,2%) és a tojás (18,2%).

A magas jövedelműek árindexe volt a legmagasabb

A lakosság rétegeit külön-külön vizsgálva elmondható, hogy szeptemberben a magas jövedelmű háztartások fogyasztóiár-indexe volt a legmagasabb (4,6%), majd az alacsony jövedelmű háztartások következtek (4,4%). A három és többgyerekes családok, a nyugdíjasok és az aktív háztartások árindexei megegyeztek az összesített fogyasztóiár-indexszel (4,3%), míg a közepes jövedelmű háztartásoké enyhén elmaradt attól (4,2%).

Sokaknak jelent nehézséget az otthon kifűtése

Láthattuk tehát, hogy a háztartási energiaárak átlagon felüli mértékben, 10,6%-kal drágultak egyetlen év leforgása alatt. Ugyanakkor a fogyasztási főcsoporton belül jelentős eltérések mutatkoznak – míg a már említett vezetékes gáz 23,4%-kal és a szén 20,1%-kal, addig például a tűzifa csak 3,5%-kal, az elektromos energia pedig mindössze 2,3%-kal drágult ugyanezen időszak alatt.

A KSH által felsorolt energiaforrások közül egyedül a távfűtés ára nem változott, illetve ide sorolhatjuk még a palackos gázt is, amelynél mindössze 0,6%-os drágulás volt tapasztalható az elmúlt évben. Csakhogy a lakások többsége nem távfűtéses. A KSH vonatkozó adatai szerint 2025 elején 4 615 584 lakás tartozott a magyarországi lakásállományba, miközben a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 662 418 volt. Ez durván 14,4%-os részarányt jelent, vagyis a fogyasztók többsége kisebb-nagyobb mértékben, de megérzi az energiaárak emelkedését. (A távfűtéses lakások aránya egyébként csökkenő tendenciát mutat, a KSH 2020-as adatai szerint arányuk akkor még 16,7% volt.)

Mindez annak fényében különösen aggasztó, hogy tudjuk, a magyarországi lakásállomány jelentős része energetikailag korszerűtlennek számít. Egy 2024-es tanulmány szerint Európa teljes energiafogyasztásának a 40%-át az épületek teszik ki, amin belül az energiafogyasztás legnagyobb részét, 64%-át a lakóépületek fűtésére fordítják. Magyarországon azonban az uniós átlagnál rosszabb a helyzet – itt az energiafogyasztás 71%-át fordítják az emberek a lakóépületek fűtésére.