Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében – közölte az MRSZ.

A konzultációt azt teszi indokolttá, hogy míg a korábbi, október 2-i őszi adócsomag-tervezet még a reklámadó további egy évre való felfüggesztését javasolta, addig az október 14-i módosításban már csak fél éves időtávlatban határozza meg azt. Azaz a 2019. július elsejétől, csaknem hat és fél éve érvényes 0 százalékos adókulcs csak 2026. június 30-ig maradna érvényben-írták. Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. Mint kiemelték, a Reklámszövetség a javaslatát a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően a módosító indítványt benyújtó miniszterelnök-helyettesnek, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte.

“A Magyar Reklámszövetség a kormányzati döntéshozókkal az előző években folytatott produktív egyeztetései alapján bízik abban, hogy a 2026. évi módosító adócsomag tervezet részeként a végleges javaslatban a reklámadó legalább további teljes egy évre felfüggesztésre, később pedig végérvényesen kivezetésre kerül” – írták.

Az MTI közlemény kiemelte, hogy erre az érintett több ezer hazai és Magyarországon működő kommunikációs iparági szereplő érdekében; de elsősorban a fogyasztók és az egész hazai gazdasági potenciál fenntartása, erősítése miatt lenne szükség.