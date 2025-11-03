Kezdőlap Fogyasztóvédelem Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal
Fogyasztóvédelem


Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

AzÜzlet.hu

Magyar Reklámszövetség

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében – közölte az MRSZ.

A konzultációt azt teszi indokolttá, hogy míg a korábbi, október 2-i őszi adócsomag-tervezet még a reklámadó további egy évre való felfüggesztését javasolta, addig az október 14-i módosításban már csak fél éves időtávlatban határozza meg azt. Azaz a 2019. július elsejétől, csaknem hat és fél éve érvényes 0 százalékos adókulcs csak 2026. június 30-ig maradna érvényben-írták. Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. Mint kiemelték, a Reklámszövetség a javaslatát a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően a módosító indítványt benyújtó miniszterelnök-helyettesnek, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte.

A Magyar Reklámszövetség a kormányzati döntéshozókkal az előző években folytatott produktív egyeztetései alapján bízik abban, hogy a 2026. évi módosító adócsomag tervezet részeként a végleges javaslatban a reklámadó legalább további teljes egy évre felfüggesztésre, később pedig végérvényesen kivezetésre kerül” – írták.

Az MTI közlemény kiemelte, hogy erre az érintett több ezer hazai és Magyarországon működő kommunikációs iparági szereplő érdekében; de elsősorban a fogyasztók és az egész hazai gazdasági potenciál fenntartása, erősítése miatt lenne szükség.

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody's negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Bank360: Scoring – így dől el, lesz-e hiteled

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek.
Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).
Fogyasztóvédelem
Agrár
Bank
Gazdaság
Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody's negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Bank360: Scoring – így dől el, lesz-e hiteled

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek.
Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).
Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
