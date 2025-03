Egyhangúlag döntött a monetáris tanács a kamatról februárban

Egyhangúlag döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa februári ülésén az alapkamat szinten tartása mellett a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint.

Februárban a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat változatlan szinten tartását. A tanácstagok megerősítették elköteleződésüket a dezinfláció minél gyorsabb újraindítása és az inflációs cél fenntartható elérése mellett.

Februárban a tanács nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Legutóbb tavaly szeptemberben csökkentette, 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

A szigorú irányultságú monetáris politika a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, valamint az inflációs cél fenntartható eléréséhez. A kereskedelem- és geopolitikai feszültségek, a felfelé mutató inflációs kockázatok, valamint a meghatározó jegybankok kamatpályáját övező bizonytalanság miatt továbbra is óvatos és türelmes monetáris politika indokolt – közölték.

A tanács megítélése szerint a bizonytalan nemzetközi környezet és az inflációs kilátások a szigorú monetáris kondíciók fenntartását indokolják.

A döntéshozók egyetértettek abban, hogy a jegybank továbbra is az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás fenntartásával tud leginkább hozzájárulni az óvatosság oldódásához és a gazdasági növekedés újbóli beindulásához. A szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása továbbra is szükséges, és a jegybanki célok elérését a pozitív reálkamat biztosítja.

A hazai inflációs folyamatok kapcsán a tanács megállapította, hogy januárban az infláció és a maginfláció is meghaladta az elemzői várakozásokat, a fogyasztói árak 5,5 százalékkal emelkedtek éves összevetésben. A tanácstagok szerint a dezinfláció újraindulása az első negyedévben várható.

A döntéshozók felhívták a figyelmet, hogy a piaci szolgáltatások tavalyinál mérsékeltebb tavaszi átárazásai támogatják a dezinflációs folyamatot, míg a jövedéki adórendszer változásai, valamint a tavaly év végi árfolyam-leértékelődés fékezi azt.

A tanácstagok egyetértettek abban, hogy a beérkező adatok emelték egy magasabb inflációs pálya kockázatát. A tanácstagok hangsúlyozták, hogy az inflációs várakozások horgonyzása elengedhetetlen a tartós árstabilitás eléréséhez, amelyben a pénzügyi piaci stabilitás fenntartása és a fegyelmezett monetáris politika is kulcsfontosságú elem – közölte az MTI.

A tanácstagok értékelése alapján a külső konjunktúra kilátásai továbbra is kedvezőtlenek, amelyre új elemként a kereskedelempolitikai feszültségek is lefelé mutató kockázatot jelentenek. Több döntéshozó rámutatott, hogy a globális dezinfláció 2024 szeptembere óta megállt. A döntéshozók egyetértettek, hogy a nemzetközi befektetői hangulat összességében javult az előző kamatdöntés óta, de továbbra is változékony-írta az MTI.