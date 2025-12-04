Egyhangúlag szavazott az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa novemberben

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa novemberben – olvasható a jegybanki honlapon szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

A november 18-i ülésen a tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta, a döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalékon maradt. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

A testület legutóbb tavaly szeptemberben változtatott, a tanácstagok akkor 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot.

A döntéshozók álláspontja szerint a jelenlegi változékony környezetben továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítésre van szükség, és egyetértés volt abban, hogy az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt. A tanács megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt.

A tanácsban egyetértés volt arról is, hogy a külső egyensúlyi és a költségvetési folyamatok alakulását előretekintve is kiemelt figyelemmel kell kísérni, különösen a hitelminősítők következő időszakban esedékes felülvizsgálataihoz közeledve – írták a közleményben.

A jegyzőkönyv szerint a döntéshozók a globális növekedést és inflációs folyamatokat továbbra is bizonytalannak látják, a meghatározó jegybankok is erősödő kockázatokról számoltak be az elmúlt időszakban.

Kiemelt szempontként értékelték Magyarország megítélését, hangsúlyozva, hogy az iparcikkek éves árindexe régiós összevetésben magas, miközben a szolgáltatások inflációja továbbra sem egyeztethető össze az árstabilitással, az októberi inflációs adat is a jegybanki toleranciasáv felett alakult.

Az iparcikkek ára ugyanakkor nem változott érdemben, az élelmiszerárak pedig az elmúlt hónapok során még csökkentek is, a beérkező inflációs adat pedig összhangban alakult a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének alappályájával – írták.

A tanácstagok egyetértettek abban, hogy a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében, emellett az árkorlátozó intézkedések meghosszabbítása és azok kivezetésének ütemezése is befolyásolja az infláció várható pályáját.

Hozzátették, hogy a decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából. A reálgazdasági folyamatokat értékelve megállapították, hogy a gyenge konjunktúra mellett a munkaerőpiaci feszesség oldódott, ennek pedig fegyelmező hatása lehet az árakra is. Kedvező fejleményként értékelték továbbá a folyó fizetési mérleg szeptemberi többletét.

Az MNB Monetáris Tanácsa a következő kamatmeghatározó ülést december 16-án tartja, az erről készülő rövidített jegyzőkönyvet január 14-én teszik közzé.