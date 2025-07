Egyharmad Balatonnak megfelelő öntözővíz-készlet áll rendelkezésre

A rendkívüli aszály és a csapadékhiány ellenére minden öntözési igényt ki tudunk elégíteni – közölte Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Hozzátette, a gazdáknak ingyenesen biztosított öntözővíz az aszállyal szembeni védekezés kulcsfontosságú eleme.

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy tovább tart a forró, csapadékmenetes és száraz időjárás, aminek következtében a Tisza vízhozama és a Tisza-tó vízmérlege jelenleg csökkenő tendenciát mutat. A korábbi kormányzati intézkedések által, a március óta tartó vízmegtartásnak, valamint az Aszályvédelmi akcióterv végrehajtásának köszönhetően 178 millió köbméter többlettel számolhatunk, így a rendkívüli aszály ellenére a tározók terében, a főművi csatornák és a holtágak medrében 650 millió köbméter, egyharmad Balatonnak megfelelő vízkészlet áll rendelkezésre.

Ebből a mennyiségből bőven jut a lakossági vízigények kielégítésére, valamint az ökológiai és a mezőgazdasági vízkivitelre is. A készletek megőrzése és az igények menetrend szerinti kielégítése tovább folytatódik a Tisza-tónál és a Felső-Tiszán egyaránt, de bizakodásra ad okot a Hidrometeorológia által előre jelzett lehűlés és a csapadékot hozó időjárás, mely várhatóan a jövő hét első felétől enyhíteni fog a vízhiányon.

Az agrártárca célja, hogy Magyarországon idén ősszel és télen is folytatódjon a vízvisszatartás, így 2026 nyarára elérjük a 1,5 milliárd, míg 2026 végére már a 3 milliárd köbméter tájban és talajban tárolt vízkészletet, amivel a hiányzó csapadék mennyiségének pótlására fogunk felhasználni, ami már másfél Balatonnak megfelelő víztömeg megtartását fogja jelenteni.

Hubai Imre kitért arra is, hogy kormány minden segítséget megad a gazdáknak ahhoz, hogy a klímaváltozás jelentette kihívásokra megfelelő választ tudjanak adni. Példaként említette, hogy 1000 ember, és 200-nál több gép dolgozik ma is megszakítás nélkül az aszály elleni védekezésen. Ebben a helyzetben a legfontosabb a vízmegtartás, ezért ennek érdekében a kormány 4,7 milliárd forint gyorsforrást különített el az Aszályvédelmi akcióterv végrehajtására, tározók, holtágak és csatornák feltöltésére, víztározási képességük helyreállítására, és több száz beavatkozási ponton végeznek gravitációs és szivattyús vízpótlást. Idén is ingyenes lett az állami művekből vételezett víz díja, 10 milliárd forint áll rendelkezésre ennek fedezetére.

Hubai Imre felháborítónak tartja, azt hogy Brüsszel és a Tisza-párt az ingyenes vízdíj ellen szavazott, ezzel a klímaváltozással küzdő magyar gazdákat sanyargatná és minden csepp víznek, ami most aranyat ér a gazdáknak, megfizettetné az árát! A Tisza-párti képviselők újfent hozzák a brüsszeli elvárásokat és nyíltan színt vallottak: minél rosszabb a magyar gazdáknak, annál jobb a Tisza-pártnak.

Kifejtette: Magyarország Kormánya ezt nem nézi tétlenül, és ezen túl is, minden eszközzel segíti a gazdákat abban, hogy hozamaik biztonságban legyenek, jövedelmük stabilizálódjon és az állami beavatkozásoknak, az öntözésfejlesztési pályázatoknak, az ingyenes vízszolgáltatási díjaknak és a felhalmozott vízkészleteknek is köszönhetően, eredményesen tudjanak védekezni a szélsőséges időjárás által okozott kártételekkel szemben. Mi, magyarok meg tudjuk magunknak termelni a mindennapi kenyerünket és nem fogjuk hagyni, hogy ezt bárki is veszélyeztesse – szögezte le az államtitkár.(AM Sajtóiroda)