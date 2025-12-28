Egymillió forint támogatás is járhat januártól a KTH Start hitelek mellé a turisztikai kisvállalkozásoknak

Rendkívüli és egyszeri lehetőségként a kormány vissza nem térítendő támogatással is megtoldja a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál (KTH) elérhető kis összegű, 2,5%-os kamattal felvehető KTH Start hiteleket. A 2=3 akció keretében az 1-2 millió forint összeg közötti KTH Start beruházási vagy forgóeszköz kölcsönök esetén a hitelösszeg felének megfelelő, maximum 1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető. A januárban induló kivételes akcióval a legkisebb üzemméretű szolgáltatók hitelfelvételi kedvét ösztönzi a kormány ‒ hangzott el Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a KTH közös sajtótájékoztatóján.

A hitelt támogatással kiegészítő finanszírozási lehetőség igénye a legkisebb piaci szereplőktől indult, és az őket képviselő szakmai szervezetektől – a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől, a Stílusos Vidéki Éttermiségtől, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségtől – érkező kezdeményezést felkarolta az MTÜ. A tapasztalatok alapján ugyanis az ágazat legkisebb szereplői sok esetben tartózkodnak a nagyobb összegű hitelek felvételétől.

„Az akció vissza nem térítendő támogatási oldala tovább csökkentheti a hitelfelvétel pénzügyi kockázatát. Ez a turisztikai ágazatban tevékeny, több tízezer adószámos magánszemély és az egyéni vállalkozók széles körének plusz dinamikát adhat új beruházások, fejlesztések elindításához” ‒ emelte ki Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ vezérigazgatója.

A különleges, egyedi akció célja, hogy a legkisebb üzemméretű turisztikai szereplők mellett a mikró-, kis- és középvállalkozásokat gyorsan, kedvező feltételekkel, egyszerűen juttassa finanszírozási forráshoz. A 2=3 támogatás+hitel akció januári indítása azért is jó időzítés, mert az év eleji időszak ideális lehet a kisebb, minőségjavító fejlesztések megvalósításához, így a legkisebb turisztikai szereplők is versenyképesebb pozícióból vághatnak neki a jövő évi főszezonnak.

Az akció lényege, hogy az 1-2 millió forint KTH Start beruházási vagy forgóeszköz-hitel mellé a hitelösszeg 50 százalékának megfelelő, tehát maximum 1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-től. A támogatások finanszírozására 350 millió forint áll rendelkezésre.

Ez a kezdeményezés a legkisebb turisztikai szolgáltatók megerősítését szolgálja – tette hozzá a vezérigazgató. Erre azért van szükség, mert a hazai turisztikai ágazat gerincét a mikro, kis- és középvállalkozások, az adószámos magánszemélyek és az egyéni vállalkozások adják. Ez a több 10 ezer szolgáltató jelentősen hozzájárul a turisztikai ágazat teljesítményéhez. Hangsúlyozta, hogy a most bemutatott 2=3 akció nem csupán a finanszírozásról szól, hanem hozzájárul a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességének javításához is.

A januárban induló akció lehetőséget ad arra, hogy a kisebb nagyságrendű fejlesztések, gépbeszerzések vagy a szolgáltatás minőségének emelése időben megvalósuljon, így a gazdaságba visszaforgatott hitel és támogatás együttesen már a jövő évi turisztikai szezonban érezhető eredményt hozzon a vállalkozásoknak és a nemzetgazdaságnak egyaránt.

A támogatási összeg rugalmasan felhasználható ingatlan- és eszközfejlesztésre, működési és munkaerő-költségekre, digitalizációra, fenntarthatóságot támogató beruházásokra, valamint az értékesítés és a szolgáltatási színvonal javítására.

A KTH Start hitelek felhasználási feltételei változatlanok

„Az igénylési folyamat egyszerű és digitális, a legtöbb szolgáltató számára a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból indítható, ügyfélbarát módon. A KTH és a Kisfaludy2030 megbízható háttere garantálja a hitelnyújtási és a támogatás-kihelyezési folyamat gyorsaságát, átláthatóságát – tette hozzá Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója.

Emlékeztetett, hogy októberben indították el a 2,5 százalékos kamattal elérhető KTH Start beruházási és forgóeszköz hiteleket. Ezek eddig soha nem látott mértékben mozgatták meg a turisztikai ágazatot, az indítás óta eltelt kicsivel több mint 8 hét alatt 6,5 milliárd forintra nyújtottak be a szálláshely szolgáltatók, a vendéglátó üzletek vagy turisztikai attrakciót üzemeltető szolgáltatók hiteligénylést; a beérkezett hiteligények átlagosan 8,1 millió forintot tettek ki.

A szakmai szervezetek üdvözlik a kezdeményezést

A tájékoztatón részt vett három, a turizmus területén működő szakmai szövetség vezetője is. Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség elnöke azt emelte ki, hogy a vendéglátóiparban működő mikro- és kisvállalkozások számára egy-két millió forint is sokat jelent, főleg kombinálva más pályázati lehetőségekkel. A 2=3 akció további előnye a sokrétű felhasználhatóság – fogalmazott.

Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége elnöke saját pozitív tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. “Magam is rutinos hitelfelvevő vagyok, ma délután írom alá a Kisfaludy Hitelközpontban a Start szerződésemet, és mondhatom, hogy nagyon szokatlan ez a fajta banki hozzáállás. Nem ilyen szokott lenni egy hiteligénylés. Az a dolgunk, hogy elhitessük a kollégákkal, hogy ez a pályázat a kisvállalkozóknak íródott. Ebből is látszik, hogy a kormány számít ezekre a vállalkozásokra, mert azt is tudja, hogy nem 2 vagy 3 millió forintot, hanem annak akár a dupláját is el fogják költeni fejlesztésre” – hangsúlyozta. A színvonal megtartására és emelésére azért is szükség van, mivel a Covid alatt nyújtott szobánkénti egymillió forintos támogatásból megvalósult felújítások után most újra itt az ideje a szálláshelyek megújításának – tette hozzá.

Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy az ágazat folyamatos fejlődéséhez, a szolgáltatási színvonal emeléséhez nagy segítséget nyújt a hitelakció, amely egyebek között digitalizációs fejlesztésekre is felhasználható.

A KTH START 2=3 akció igénylésének feltételei: