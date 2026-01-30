Hirdetés
Egyre fontosabb a magyar eredet – Már csaknem 6 ezer áru viseli a 20 éves Magyar Termék védjegyet

Bódi Ágnes

Húsz éve dolgozik a Magyar Termék Nonprofit Kft. azon, hogy a „magyar” jelölés a polcokon ne csak állítás, hanem ellenőrzött tartalom legyen. A védjegyrendszer két évtized alatt több mint 250 hazai vállalkozással alakított ki együttműködést, és mára a vásárlók számára is egyértelmű kapaszkodót jelent a termékek eredetének megállapításakor. A jubileumi év nemcsak visszatekintésre ad alkalmat, hanem sokrétű feladatokat is kijelöl a szervezet számára.

Tavaly nyáron 1040 fős reprezentatív mintán végzett kutatás készült, amely megmutatta, hogy a magyar emberek nemcsak, hogy felismerik, de egyre jobban bíznak a hazai eredetű termékekben. Az idén 20 éves Magyar Termék Nonprofit Kft. védjegyét a fogyasztók 90 százaléka ismeri és közel 75 százaléka rendszeres vásárolja. A Magyar Termék 2006-ban 13 cég összefogásával indult, ma már 250 vállalkozás közel 6000 terméke tartozik a védjegyrendszer alá, amelyek éves szinten 4700 milliárd forint árbevételt generálnak és több mint 48 ezer munkavállalónak biztosítanak megélhetést.

“A kezdeti években a gyártók meggyőzése a hazai eredet jelölésének fontosságáról kihívást jelentett, de a védjegy idővel egyre elismertebbé vált” – mesélte Bodrogai Ferenc, aki a Piszke csoport tulajdonosa, és a Magyar Termék alapítója. “Büszkék vagyunk arra, hogy immáron a 20. születésnapunkat ünnepelhetjük. A szisztematikus építkezés eredményeként elértük, hogy az összefogás valódi erővé vált, a jelölés hazánk meghatározó eredetet és megbízhatóságot tanúsító védjegyévé fejlődött egyértelmű útmutatást adva a fogyasztói döntésekhez és kézzel fogható szakmai támogatást a hazai kkv szektornak.”

Az elmúlt 20 évben valódi közösség formálódott: a Magyar Termék védjegy egyszerre segíti a hazai termékeket gyártó cégeket és a vásárlókat, mert a polcon egyértelműen jelzi az ellenőrzött eredetű megbízható, hazai termékeket, miközben a fogyasztó a döntésével a magyar munkahelyeket és a helyi gazdaságot támogatja. A szervezet fontosnak tartja, hogy ez a tudatos vásárlói szemlélet már gyerekkorban kialakuljon, ezért az Oktatási Hivatallal együttműködve 2024. óta egyre átfogóbban jelenik meg az általános iskolai digitális tananyag részeként a magyar termék téma. A cél kezdettől fogva változatlan, a vásárlás legyen tudatos, hiszen egyszerre gazdasági és társadalmi döntés is.

„Az elmúlt húsz évben valódi közösséggé formálódtunk: olyan, a gyártók, a kereskedők és a fogyasztók együttműködésévé, akik közösen képesek hatással lenni a piac működésére. A jubileumi év büszkeség, ám egyre nagyobb felelősség is. Célunk, hogy partnereink érezzék, nemcsak védjegyhasználatot, hanem folyamatos szakmai és értékesítési támogatást, professzionális kommunikációt is biztosítunk számukra.” – emelte ki Benedek Eszter.

Ezzel összefüggésben a Magyar Termék a jubileumi évében is fontos feladatának tartja, hogy szakmai eszközökkel és együttműködéseken keresztül támogassa a védjegyrendszer tagvállalatainak piaci megjelenését. Ennek részeként egy átfogó kampányt indít a Tej Terméktanáccsal együttműködésben a hazai tejipar támogatására.

