Egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

AzÜzlet.hu

Fotó: Vermes Tibor

A juhtartás a legfenntarthatóbb állattenyésztési ágazatok közé tartozik, a szektor stabilitását a jelentős mértékű export biztosítja, ugyanis a magyar juh- és bárányhús egyre ismertebb és keresettebb a nemzetközi piacon. Fontos, hogy a fogyasztók a hazai bárányhús vásárlásával nem csupán egészséges és kiváló minőségű fehérjeforráshoz juthatnak, de a magyar állattartókat is segíthetik – jelentette ki Tarpataki Tamás a Juh- és bárányhúsfogyasztást népszerűsítő spanyol–magyar nyitórendezvényen, Budapesten.

Tarpataki Tamás ismertette, hogy az  elmúlt években sokat fejlődött a hazai állattenyésztés és benne a kiskérődző-tenyésztés. Az ágazat szereplői büszkék lehetnek arra, hogy a magyar bárányhús egyre ismertebb külföldön, és egyre nagyobb a kereslet rá. A magyar termelők továbbra is Olaszországba szállítják a legtöbbet, de jelentős érdeklődés mutatkozik más nyugat-európai országokból, így a francia, német, belga és holland piacról is. Kiváló minőségének köszönhetően a magyar kivitel az Új-Zélandból és az Egyesült Királyságból származó uniós behozatal mellett is versenyképes.

A magyar élő bárány exportja tavaly jelentős növekedést mutatott: 2024 első négy hónapjában 21 százalékkal,  értéke pedig 33 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva – tette hozzá.

A helyettes államtitkár szerint a bárányhús élettani hatásai alapján kedvező, mivel kiváló koleszterinszegény fehérjeforrás. Hozzátette: a kampány célja nemcsak a fogyasztás ösztönzése, hanem annak bemutatása is, hogy a juh- és kecskeágazat fenntartható, értékes hagyományokat őriz, hozzájárul a biológiai sokféleség és a vidéki ökoszisztéma védelméhez, valamint a ritkán lakott térségek gazdaságához. A „Juh- és bárányhús fogyasztást népszerűsítő spanyol–magyar multiprogram” nyitórendezvényét uniós támogatással tartották meg Budapesten, amely 2025–2027 között biztosít forrást a közös célok megvalósítására. A Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet, valamint spanyol testvérszervezete, az Interovic kampánya a juh- és bárányhús fogyasztásának növelését, a termékek újrapozicionálását és a fiatalabb generációk megszólítását célozza – mindezt a fenntarthatóság, a minőség és a hagyományok értékei mentén. (AM Sajtóiroda)

Gazdaság

Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.
Gazdaság

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Agrár

Az erdészeti kutatások számítanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsának

Nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartanak számot azok a kísérletek, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják.
Közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

Agrárvilág
Az új, 2027 utáni európai uniós agráriumot érintő költségvetéstervezet jelenlegi formájában elfogadhatatlan, ezért közösen kell fellépnünk ellene.
Az USA nélkül alakul az új kereskedelmi világrend: az EU történelmi megállapodásokat kötött Latin-Amerikával

Cégvilág
Fotó: Freepik Már kezd kibontakozni az a világ, amely a...
Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Gazdaság
Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.
Gazdaság

Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.
Gazdaság

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Hírek

Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Agrár

Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Gazdaság

BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.
Egészség-ügy

Uniós támogatással készült útmutató befektetőknek, hogy fellendüljön a közép-kelet-európai egészségügyi innováció

Az EU támogatásával megvalósuló Healthy Investment Central and Eastern Europe (HICEE) projekt keretében most egy olyan útmutató jelent meg, amely kézzelfogható segítséget nyújt a nemzetközi befektetőknek ahhoz, hogy felfedezzék a régióban rejlő, eddig kiaknázatlan lehetőségeket.
Hírek

Megnyílik Bécs energiasemleges sportközpontja, a Sport Arena Wien

A második kerületben található, korszerű létesítmény egész napos, ingyenesen látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket.
Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

Az új, 2027 utáni európai uniós agráriumot érintő költségvetéstervezet jelenlegi formájában elfogadhatatlan, ezért közösen kell fellépnünk ellene.
