Egyre több fogyasztónak segít a tudatos választásban a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy

Fotó: Pelsőczy Csaba

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy azzal a céllal jött létre, hogy segítse a vásárlókat a mindennapi döntésekben, és egyértelmű eligazodási pontot adjon az élelmiszerek sokszínű kínálatában  –  mondta Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a KMÉ nemzeti minőségrendszer ötéves fennállása alkalmából rendezett eseményen, Budapesten.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján továbbra is a minőség, az ár és a megbízhatóság az a három meghatározó szempont, amely alapján a fogyasztók meghozzák a döntéseiket. A 2019-ben elindított KMÉ-védjegy éppen ezért azt a célt szolgálja, hogy a piaci kínálatból egyértelműen kiemelje a valóban kiváló minőségű hazai élelmiszereket.

Felkai Beáta Olga emlékeztetett arra, hogy a védjegy ötlete 2018-ban született meg, egy olyan fogyasztói felmérést követően, amely egyértelműen megmutatta: a vásárlók nehezen igazodnak el a termékeken szereplő jelölések és információk között. Hozzátette, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai támogatásával egy olyan nemzeti minőségrendszer született meg, amely a minőség–megbízhatóság–fenntarthatóság hármasára épül, és jelentősen erősíti a hazai kiváló élelmiszerek piaci esélyeit.

A helyettes államtitkár rámutatott, hogy a KMÉ-védjegy nem csupán a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak felel meg, hanem annál szigorúbb követelményeket ír elő , ilyen például a magasabb beltartalmi érték, a kevesebb adalékanyag vagy a fenntartható gyártástechnológia. Az uniós forrásból megvalósított kommunikációs kampány az óriásplakátoktól a televíziós és rádióreklámokon át a digitális csatornákig számos felületen népszerűsítette a védjegyet, és a mérhető adatok alapján a felnőtt lakosság mintegy 80–90%-át érte el.  Hozzátette, hogy a  rendszer folyamatosan bővül, már közel 70 termékkategóriában pályázhatnak a gyártók.

A szakmai bírálati rendszer garantálja, hogy a KMÉ-védjegyes élelmiszerek a piacon elérhető hasonló termékek közül is kiemelkedjenek. A termékleírások objektív, mérhető és szigorú kiválósági követelményeket rögzítenek, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy a KMÉ-jelölés valódi, magas szintű minőséget jelent. A KMÉ jelenleg az egyetlen nemzeti minőségrendszer, és az egyik legmagasabb szakmai elismerés, amelyet egy élelmiszer Magyarországon elnyerhet. A hosszú távú cél, hogy a védjegy a hazai piacon a legismertebb minőségi jelöléssé váljon – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. (Agrárminisztérium)

