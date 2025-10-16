Egyre több gazda lát lehetőséget a sütőtöktermesztésben

Tovább bővült a sütőtök termőterülete, egyre több gazda lát lehetőséget az aszálytűrő, alacsony költség mellett termelhető sütőtökben. Az idei szezon már elkezdődött, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a legfinomabb sütőtököt továbbra is közvetlenül a termelőknél érdemes keresni, a személyes vásárlás mellett pedig akár már a világhálón is rendelhető az őszi csemege.

Beköszöntött az ősz, eljött a sütőtök ideje. Az orange típusú tökök betakarítása már a nyár végén megkezdődött. Ennél a fajtánál a szüret két-három lépcsőben történik az érésnek megfelelően. Október elején elindult a szürke, nagydobosi fajtacsoport szedése is. A piacon megtalálhatók még a hokkaido és provance-i fajták. Forgalmuk a másik két fajtacsoporthoz képest minimális.

A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint az idén meghaladja az 1800 hektárt a termőterület nagysága, a területalapú támogatások alapján, 1885 hektáron termelnek 2025-ben sütőtököt Magyarországon. Ez jelentősnek mondható bővülés az elmúlt évi 1600 hektárhoz képest. Egyre több gazdálkodó lát lehetőséget a sütőtöktermelésben, hiszen a sütőtök az egyik legkockázatmentesebb termék: aszálytűrő, alacsony bekerülési költségű növény, egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség, sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőségekkel.

A sütőtök friss piacát továbbra is uralja az orange fajtakör, ahol nagy hozamokat lehet elérni a termelés során. A szürke tök piacán az előző évekhez hasonlóan nagyon heterogén a minőség. A jó minőségű sütnivaló tököt nagyon sokan keresik, ami megbízhatóan csak közvetlenül a termelőktől vásárolva érhető el. Az idén az intenzív, öntözött, elsősorban orange fajtájú ültetvényeknél, terméskiesés gyakorlatilag nincs. A nagydobosi sütőtök esetében egy bő 50 százalékos termés takarítható be az extenzíven művelt területekről, a kieső termés mennyisége a kései kötődés miatt egyébként sem lett volna túl jó.

A szürke tök piacának legnagyobb problémája, hogy rossz termesztéstechnológiával, mennyiségi szemlélettel történik a termelés. A Téli Parázs sütőtök vetőmagja 2025 tavaszán jelent meg először a piacon, de csak olyan termelők juthatnak vetőmaghoz, akik vállalják a szigorú termeléstechnológia betartását és a minőségi sütőtököt nem értékesítik kereskedőnek, vagy üzletláncoknak.

A kereskedelmi méretben termelőkkel szemben elvárás a rövid ellátási láncon történő értékesítés, telephelyről a végfogyasztónak: piaci árusítás, közösségi felhasználás, üzemi konyhák, fogyasztói közösségek. A Téli Parázs ugyanis nemcsak egy új sütőtök fajta, hanem szellemi tulajdonként levédett fogalom is. A több évtizedes szelekciós munkával a régi nagydobosi ízvilágot hordozó genetikai háttéren megőrizték azt a minőséget, amiből az elmúlt években kiépült a márka. Az őszi szezonban már 25 olyan értékesítő hely van országszerte, ahol beszerezhető a garantáltan kiváló ízvilágú Téli Parázs sütőtök. Emellett online is rendelhető ma már a sütőtök, amit gyorspostával, előre meghatározott időpontban küld a termelő.

Bár minden adott lenne a fogyasztás jelentős mértékű növeléséhez, vélhetően a heterogén minőség is szerepet játszik abban, hogy stagnál a sütőtök forgalma. A megtermelt mennyiség egyébként Magyarországon elfogy, a sütőtökpiacon sem komolyabb export, sem komolyabb import nem jellemző. A sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából ugyanakkor kiemelkedő fontosságú, hiszen számos vitamint és ásványi anyagot – kalciumot, cinket, mangánt, vasat, valamint C-vitamint, A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamint – is tartalmaz. (NAK Sajtó)