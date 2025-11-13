Kezdőlap Fogyasztóvédelem Egyre több kínai kütyü kerül a karácsonyfa alá
Egyre több kínai kütyü kerül a karácsonyfa alá

AzÜzlet.hu

Fotók: OneOdio

Az idei ünnepi szezonban tovább nőtt a kínai technológiai eszközök népszerűsége Magyarországon. Az online piactereken keresztül rendelt ajándékok között egyre több az okosóra, fülhallgató, biztonsági kamera és babafigyelő, amelyek nemcsak megfizethetők, hanem megbízhatóak és gyakran innovatív megoldásokat kínálnak. A magyar vásárlók egyre tudatosabban választanak ezek közül, mivel a korábbi másolatok helyett ma már jól tervezett, fejlett eszközök érkeznek a keleti gyártósorokról.

Karácsonykor mindig van néhány biztos pont: a bejgli, a halászlé és a technológiai ajándékok. Az online piacterek – Temu, Aliexpress, Banggood – mára szinte beépültek a karácsonyi készülődésbe, és nem csak a „filléres” apróságok miatt.

A magyar vásárlók ma már tudatosan választanak kínai eszközöket, mert a legtöbbjük nemcsak olcsó, hanem megbízható és ötletes is. A statisztikák szerint a legnépszerűbb kategóriák továbbra is az okosórák, a fülhallgatók és az okosotthon-kiegészítők – de a paletta messze túlnőtt ezen. A kínai gyártók ma már olyan termékeket hoznak, amelyek a nagy márkákkal is felveszik a versenyt.

A zene, a hang és a mindennapok kényelme

Az idei karácsonyi szezon egyik kedvence a OneOdio Studio Max 1 fejhallgató, ami a zenekedvelők és a gamerek között is közös pont lehet. Egyszerre tud működni vezetékkel és vezeték nélkül, és van hozzá egy külön 2,4 gigahertzes adapter, ami szinte megszünteti a hangkésést – így zene, film vagy játék közben sincs zavaró csúszás. A több mint százórás üzemidő pedig azt jelenti, hogy még egy hosszabb ünnepi utazás alatt sem kell töltő után nézni.

Hasonlóan izgalmas újdonság az OpenRock Link 20. Ez egy úgynevezett open-ear, vagyis nyitott fülhallgató, ami nem zárja el a külvilág hangjait. Sokan épp ezt szeretik benne, mert lehet vele sportolni, dolgozni, telefonálni, miközben halljuk, ha szólítanak. A mágneses, levehető boom mikrofon különlegesség, ritkaság ebben a kategóriában. A fülhallgató vízálló, a mikrofon pedig külön védelmet kapott, így akár esőben is használható.

Biztonság és nyugalom otthon

A karácsony a meghittségről szól, de a nyugodt ünnephez ma már sok családnál hozzátartozik az otthon biztonsága is. Ebben a kategóriában az ANNKE az egyik legismertebb kínai gyártó, amely az utóbbi években a professzionális megfigyelőrendszerekkel került be a köztudatba. Az új FCD800 kültéri kamera két lencsével rögzíti a képet, így 180 fokos panorámát ad – egyetlen kamerával lefedhető vele az egész udvar vagy parkoló. Képes külön felismerni az embereket és a járműveket, és csak akkor riaszt, ha valóban gyanús mozgás történik. A kétirányú hang, az aktív sziréna és a beépített reflektor pedig már egy olyan kategóriát képvisel, amit pár éve még csak prémium biztonsági rendszereknél láttunk.

A ház bejáratánál az ANNKE Whiffle kínál egyszerű, de hatékony megoldást: egy vezeték nélküli videócsengő, amely 1080p felbontásban közvetít, és mozgásra azonnal felvételt készít. A hosszú üzemidejű akkumulátor és az Alexa-kompatibilitás miatt nemcsak okos, hanem meglepően kényelmes is – akár lakásba, akár családi házba. A biztonság mostanra nem luxus, hanem egyre több magyar háztartásban alapfelszereltség.

És ha már a családról van szó: az ANNKE Tivona babafigyelő szintén az idei szezon egyik csendes sikere. A kamerája Full HD felbontásban ad képet, a hordozható kijelző pedig zárt, Wi-Fi-mentes kapcsolaton működik, ami fontos szempont azoknak, akik nem szeretnék, hogy a gyerekszoba képe bárhová kikerüljön az internetre. Hőmérséklet-érzékelő, etetési emlékeztető és altatódalok is beépítve: a funkciók listája hosszú, de a lényeg egyszerű, biztonságban tudni a legkisebbeket is.

Okosórák katonai szabvány szerint

Ha van kategória, ahol a kínai fejlesztők igazán nagyot léptek előre, az az okosóra-piac. A KOSPET márka az utóbbi években halkan, de biztosan vált a sportos és strapabíró modellek egyik legismertebb nevévé. A TANK S2 kifejezetten női változat: katonai szabvány szerinti víz- és ütésállóságot kínál, miközben letisztult, elegáns megjelenése miatt hétköznapra is viselhető.

A Magic P10 már a prémiumabb vonalat képviseli, nagy, fényes AMOLED kijelzővel, erős GPS-jelvétellel és közel kéthetes üzemidővel, így ideális választás azoknak, akik nem akarnak minden másnap töltögetni. A csúcson pedig a TANK T4 áll, ami gyakorlatilag egy zsebben hordható túlélőeszköz: 10 ATM vízállóság, offline térképek, kétsávos műholdas helymeghatározás és még egy beépített „walkie-talkie” funkció is belefért. Aki sokat túrázik vagy sportol a természetben, annak ez már nem is kiegészítő, hanem társ.

A kínai márkák lassan, de biztosan újraírják azt, amit a „made in China” kifejezésről gondolunk. Az olcsó utánzatok helyett ma már gondosan megtervezett, fejlett és gyakran innovatív eszközök kerülnek ki a keleti gyártósorokról. Akár zenéről, biztonságról, akár egészségről van szó, ezek a termékek mind ugyanarra az igényre adnak választ: jó minőség, elérhető áron. Talán épp ezért lesz idén is sok kínai kütyü a karácsonyfa alatt.

