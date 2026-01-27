Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért

lakossági bankszámlanyitáshoz kapcsolódó akcióknál is egyre több a százezer forint feletti egyszeri jóváírással kecsegtető ajánlat: ezeket a kedvezményeket viszont többnyire azok tudják teljesen kihasználni, akik aktívan használják is új bankjuk szolgáltatásait – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez ugyanakkor – teszi hozzá – teljesen érthető, hiszen a bankok szempontjából az elsődleges számlavezető ügyfelek a legértékesebbek.
Egyre több olyan lakossági bankszámlanyitási akcióval lehet találkozni a piacon, amelyeknél akár 100 ezer forint feletti egyszeri jóváírást is kaphatnak az új ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez – teszi hozzá – nagy ugrás az eddig jellemző, 30-60 ezer forintos ajánlatokhoz képest, és arra utal, hogy továbbra is intenzív az új ügyfelekért folytatott verseny a szolgáltatók között.
Az értékpapírszámla és a rendszeres megtakarítás is feltétel lehet
Az új ajánlatoknál ugyanakkor – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – a korábban elvártakhoz képest (mint például a rendszeres jóváírás, a bankkártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése) már több feltételt is támaszthatnak a szolgáltatók.
Így például gyakori az értékpapírszámla nyitásának elvárása, de gyakori az aktív számlahasználat, vagy a rendszeres befektetés indításának feltételül szabása is. „A nagyobb összegű, egyszeri jóváírást kínáló kedvezménycsomagok általában különböző elemekből állnak össze, és láthatóan arra ösztönzik az újdonsült ügyfeleket, hogy a fő (elsődleges) számlavezetőjüknek használják az adott pénzintézetet” – emeli ki Gergely Péter. Ez persze – teszi hozzá – teljesen érthető, hiszen a bankoknak leginkább azokat az ügyfeleket éri meg magukhoz csábítani, akik jelentős számlaforgalmat generálnak, aktívan használják az elektronikus szolgáltatásokat, és persze igénybe vesznek befektetési, illetve finanszírozási konstrukciókat is.
Egyedi megoldásokat hoznak a bankok
Az extra jóváírásokért cserébe igen változatos és részletes feltételeket szabnak meg a pénzintézetek a BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátorának adatai szerint, így az adott szolgáltató, illetve számlacsomag kiválasztása előtt ezeknél az akcióknál is érdemes alaposan tájékozódni. Figyelemre méltó emellett, hogy most már a számlavezetési piacon aktív pénzintézetek szinte mindegyike futtat valamilyen, számlanyitáshoz kapcsolódó jóváírási akciót.
A Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik új ügyfélként nyitnak online csatornán bankszámlát a pénzintézetnél. További 40 000 forint ajándékpénzt érhet emellett az, ha az ügyfél a munkabérét is az új számlára érkezteti – legalább havi 2x100 000 forint összegben –, illetve a George felületén bekapcsolja a kerekítő funkciót is, és végrehajt egy tranzakciót. Ha az ügyfél értékpapírszámlát is nyit az Ersténél, és havi 10 000 forint befektetését vállalja 12 hónapon keresztül, újabb 40 000 forintot kaphat Arany befektetési alapban, miközben az értékpapírszámla vezetése is díjmentes. Fontos, hogy az utóbbi két kedvezményt az Erste már meglévő ügyfelei is igénybe vehetik, ha teljesítik a feltételeket.
A Gránit Banknál változatlanul 40 000 forint a számlanyitási bónusz, ha az új ügyfél szelfivel nyit számlát. Az ajánlókódos számlanyitásért pedig további 20 000 forint jóváírás jár. Az ajándékpénznek a Gránit Banknál is vannak feltételei, így például a számlára érkező jóváírás, az eBank aktiválása, illetve a pozitív marketing nyilatkozat is.
Az OTP Bank új, számlát nyitó ügyfelei a 2026. március 31-ig tartó akcióban 30 000 forintot kapnak az OTP Perselyükbe, amit szabadon felhasználhatnak. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő 45 napon belül igényeljen Persely funkciót és legalább 10 alkalommal, összesen minimum 100 000 forint értékben vásároljon a bankkártyájával. A jóváírás mellett azok az új ügyfelek, akik nyilatkoznak a marketing megkeresésekhez való hozzájárulásról, és regisztrálnak a MobilBank alkalmazásba, 9 havi RTL+ Premium előfizetést kaphatnak ajándékba. Utóbbi akció a hónap végéig érvényes.
A K&H akciójában 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár azoknak a számlát nyitó, új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Az ügyfél további 20 ezer forintot kaphat, ha a bankváltási folyamatot az ügyfélpontok bármelyikében indítja el. További 40 ezer forint jóváírást érhet, ha az ügyfél legalább egymillió forint (vagy 2 500 euró, illetve amerikai dollár) értékben indít egyösszegű befektetést, és azt a K&H alapok valamelyikével teszi. Feltétel viszont, hogy a befektetést bő egy évig fenn kell tartani, és az akció csak friss forrásra vonatkozik.
Az MBH Banknál új számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 000 forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a január végéig élő, Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. A feltételek közé tartozik, hogy az év végéig kell új ügyfélként számlát nyitni, miközben az is elvárt, hogy az ügyfél a bankhoz utaltassa a jövedelmét a számlanyitást követő második hónap végéig, legalább 350 000 forint összegben.
A MagNet Bank most nem futtat jóváírási akciót, ám több számlavezetési- és hiteltermékhez kapcsolódóan is ajánlóprogramot tart érvényben, amelyeknél most akciósak a kondíciók. Így például a lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó akciónál most az ajánló és a meghívott fél is 20-20 ezer forint egyszeri jóváírást kap, ha teljesülnek az előírt feltételek.
A Raiffeisen Banknál most hat hónapon keresztül kaphatnak havi 10 000 forint jóváírást azok az új ügyfelek, akik a mobilappban nyitnak számlát, bankkártyát igényelnek, és egy éves hűségidőt is vállalnak. Szintén feltétel, hogy minden hónapban legalább 10 vásárlási tranzakció teljesüljön, összesen legalább 100 000 forint értékben.
Az UniCredit Banknál 35 000 forint jóváírás járhat az új lakossági folyószámla nyitásáért: a feltételek között itt is szerepel az online számlanyitás, a jövedelem érkeztetése, a betéti kártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése is.
Lassan, de stabilan nő a lakossági folyószámlák száma
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az utóbbi években lassan, de szinte folyamatosan emelkedett az itthon vezetett lakossági folyószámlák száma. A természetes személyek nevén lévő fizetési számlák száma szeptember végén megközelítette a 10,68 milliót, ami majdnem pontosan 273 ezerrel volt több az egy évvel korábbinál. A ténylegesen fizetési célokra használt számlákból (amelyekhez nem számítják hozzá például a kifejezetten megtakarítási célú, vagy a hitelkeretek törlesztésére szolgáló számlákat) nagyjából 7,05 milliót vezettek szeptember végén Magyarországon: utóbbi arra utal, hogy a szinte folyamatos növekedés ellenére még van bővülési potenciál a piacon.