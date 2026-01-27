Hirdetés
Kezdőlap Bank Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért
BankGazdaság
No menu items!

Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

lakossági bankszámlanyitáshoz kapcsolódó akcióknál is egyre több a százezer forint feletti egyszeri jóváírással kecsegtető ajánlat: ezeket a kedvezményeket viszont többnyire azok tudják teljesen kihasználni, akik aktívan használják is új bankjuk szolgáltatásait – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez ugyanakkor – teszi hozzá – teljesen érthető, hiszen a bankok szempontjából az elsődleges számlavezető ügyfelek a legértékesebbek.

Egyre több olyan lakossági bankszámlanyitási akcióval lehet találkozni a piacon, amelyeknél akár 100 ezer forint feletti egyszeri jóváírást is kaphatnak az új ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez – teszi hozzá – nagy ugrás az eddig jellemző, 30-60 ezer forintos ajánlatokhoz képest, és arra utal, hogy továbbra is intenzív az új ügyfelekért folytatott verseny a szolgáltatók között.

Az értékpapírszámla és a rendszeres megtakarítás is feltétel lehet

Az új ajánlatoknál ugyanakkor – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – a korábban elvártakhoz képest (mint például a rendszeres jóváírás, a bankkártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése) már több feltételt is támaszthatnak a szolgáltatók.

Így például gyakori az értékpapírszámla nyitásának elvárása, de gyakori az aktív számlahasználat, vagy a rendszeres befektetés indításának feltételül szabása is. „A nagyobb összegű, egyszeri jóváírást kínáló kedvezménycsomagok általában különböző elemekből állnak össze, és láthatóan arra ösztönzik az újdonsült ügyfeleket, hogy a fő (elsődleges) számlavezetőjüknek használják az adott pénzintézetet” – emeli ki Gergely Péter. Ez persze – teszi hozzá – teljesen érthető, hiszen a bankoknak leginkább azokat az ügyfeleket éri meg magukhoz csábítani, akik jelentős számlaforgalmat generálnak, aktívan használják az elektronikus szolgáltatásokat, és persze igénybe vesznek befektetési, illetve finanszírozási konstrukciókat is.

Egyedi megoldásokat hoznak a bankok

Az extra jóváírásokért cserébe igen változatos és részletes feltételeket szabnak meg a pénzintézetek a BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátorának adatai szerint, így az adott szolgáltató, illetve számlacsomag kiválasztása előtt ezeknél az akcióknál is érdemes alaposan tájékozódni. Figyelemre méltó emellett, hogy most már a számlavezetési piacon aktív pénzintézetek szinte mindegyike futtat valamilyen, számlanyitáshoz kapcsolódó jóváírási akciót.

A Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik új ügyfélként nyitnak online csatornán bankszámlát a pénzintézetnél. További 40 000 forint ajándékpénzt érhet emellett az, ha az ügyfél a munkabérét is az új számlára érkezteti – legalább havi 2x100 000 forint összegben –, illetve a George felületén bekapcsolja a kerekítő funkciót is, és végrehajt egy tranzakciót. Ha az ügyfél értékpapírszámlát is nyit az Ersténél, és havi 10 000 forint befektetését vállalja 12 hónapon keresztül, újabb 40 000 forintot kaphat Arany befektetési alapban, miközben az értékpapírszámla vezetése is díjmentes. Fontos, hogy az utóbbi két kedvezményt az Erste már meglévő ügyfelei is igénybe vehetik, ha teljesítik a feltételeket.

A Gránit Banknál változatlanul 40 000 forint a számlanyitási bónusz, ha az új ügyfél szelfivel nyit számlát. Az ajánlókódos számlanyitásért pedig további 20 000 forint jóváírás jár. Az ajándékpénznek a Gránit Banknál is vannak feltételei, így például a számlára érkező jóváírás, az eBank aktiválása, illetve a pozitív marketing nyilatkozat is.

Az OTP Bank új, számlát nyitó ügyfelei a 2026. március 31-ig tartó akcióban 30 000 forintot kapnak az OTP Perselyükbe, amit szabadon felhasználhatnak. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő 45 napon belül igényeljen Persely funkciót és legalább 10 alkalommal, összesen minimum 100 000 forint értékben vásároljon a bankkártyájával. A jóváírás mellett azok az új ügyfelek, akik nyilatkoznak a marketing megkeresésekhez való hozzájárulásról, és regisztrálnak a MobilBank alkalmazásba, 9 havi RTL+ Premium előfizetést kaphatnak ajándékba. Utóbbi akció a hónap végéig érvényes.

A K&H akciójában 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár azoknak a számlát nyitó, új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Az ügyfél további 20 ezer forintot kaphat, ha a bankváltási folyamatot az ügyfélpontok bármelyikében indítja el. További 40 ezer forint jóváírást érhet, ha az ügyfél legalább egymillió forint (vagy 2 500 euró, illetve amerikai dollár) értékben indít egyösszegű befektetést, és azt a K&H alapok valamelyikével teszi. Feltétel viszont, hogy a befektetést bő egy évig fenn kell tartani, és az akció csak friss forrásra vonatkozik.

Az MBH Banknál új számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 000 forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a január végéig élő, Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. A feltételek közé tartozik, hogy az év végéig kell új ügyfélként számlát nyitni, miközben az is elvárt, hogy az ügyfél a bankhoz utaltassa a jövedelmét a számlanyitást követő második hónap végéig, legalább 350 000 forint összegben.

A MagNet Bank most nem futtat jóváírási akciót, ám több számlavezetési- és hiteltermékhez kapcsolódóan is ajánlóprogramot tart érvényben, amelyeknél most akciósak a kondíciók. Így például a lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó akciónál most az ajánló és a meghívott fél is 20-20 ezer forint egyszeri jóváírást kap, ha teljesülnek az előírt feltételek.

A Raiffeisen Banknál most hat hónapon keresztül kaphatnak havi 10 000 forint jóváírást azok az új ügyfelek, akik a mobilappban nyitnak számlát, bankkártyát igényelnek, és egy éves hűségidőt is vállalnak. Szintén feltétel, hogy minden hónapban legalább 10 vásárlási tranzakció teljesüljön, összesen legalább 100 000 forint értékben.

Az UniCredit Banknál 35 000 forint jóváírás járhat az új lakossági folyószámla nyitásáért: a feltételek között itt is szerepel az online számlanyitás, a jövedelem érkeztetése, a betéti kártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése is.

Lassan, de stabilan nő a lakossági folyószámlák száma

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az utóbbi években lassan, de szinte folyamatosan emelkedett az itthon vezetett lakossági folyószámlák száma. A természetes személyek nevén lévő fizetési számlák száma szeptember végén megközelítette a 10,68 milliót, ami majdnem pontosan 273 ezerrel volt több az egy évvel korábbinál. A ténylegesen fizetési célokra használt számlákból (amelyekhez nem számítják hozzá például a kifejezetten megtakarítási célú, vagy a hitelkeretek törlesztésére szolgáló számlákat) nagyjából 7,05 milliót vezettek szeptember végén Magyarországon: utóbbi arra utal, hogy a szinte folyamatos növekedés ellenére még van bővülési potenciál a piacon.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Építőipar

Így verhetnek át a kivitelezők, ha nincs melletted egy szakértő

komplex mérnöki mentorálás jelenti a kiutat az építőipari káoszból
Tovább
Gazdaság

Bank360: Megjelent az Otthontámogatásról szóló rendeletmódosítás

Az új rendelet szövege szerint „a nagy érdeklődésre való tekintettel” 2026. február 15-ig meghosszabbításra kerül az igénylési határidő, továbbá a jogosultak köre is bővül.
Tovább
Gazdaság

Vezetőváltás a Rába Nyrt.-ben

A 4iG csoport január 5-én közölte, hogy holding vállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért

Bank
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az utóbbi években lassan, de szinte folyamatosan emelkedett az itthon vezetett lakossági folyószámlák száma.
Tovább

Így verhetnek át a kivitelezők, ha nincs melletted egy szakértő

Építőipar
komplex mérnöki mentorálás jelenti a kiutat az építőipari káoszból
Tovább

Bank360: Megjelent az Otthontámogatásról szóló rendeletmódosítás

Gazdaság
Az új rendelet szövege szerint „a nagy érdeklődésre való tekintettel” 2026. február 15-ig meghosszabbításra kerül az igénylési határidő, továbbá a jogosultak köre is bővül.
Tovább

Vezetőváltás a Rába Nyrt.-ben

Gazdaság
A 4iG csoport január 5-én közölte, hogy holding vállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Bank360: Megjelent az Otthontámogatásról szóló rendeletmódosítás

Az új rendelet szövege szerint „a nagy érdeklődésre való tekintettel” 2026. február 15-ig meghosszabbításra kerül az igénylési határidő, továbbá a jogosultak köre is bővül.
Tovább
Gazdaság

Vezetőváltás a Rába Nyrt.-ben

A 4iG csoport január 5-én közölte, hogy holding vállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását.
Tovább
Hírek

A Ryanair csökkenő negyedéves nyereségről és emelkedő bevételről jelentett

Az olasz versenyfelügyelet szerint a Ryanair visszaélt erőfölényével, hogy megakadályozza az utazási irodák hozzáférését a szolgáltatásaihoz.
Tovább
Hírek

NAV: több mint 50 százalékkal több kiscsomagot vámkezeltek a pénzügyőrök

A NAV-nak kulcsszerepe van az uniós vámhatár védelmében, hogy az illegális termékek ne juthassanak be az unió piacára, és ne veszélyeztethessék a magyar vásárlók egészségét és életét sem
Tovább
Hírek

Hegyi Zsolt: újabb 120 busz érkezik, ezzel már félezer vadonatúj jármű erősíti a VOLÁN-buszflottát

A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. januárban megkezdte újabb 120 autóbusz átvételét.
Tovább
Agrár

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének.
Tovább
Energia

A napenergia hasznosításában 2025-ben is Magyarország volt Európa legjobbja

A a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni.
Tovább
Hírek

Szerb belügyminisztérium: 30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az utóbbi években lassan, de szinte folyamatosan emelkedett az itthon vezetett lakossági folyószámlák száma.

Így verhetnek át a kivitelezők, ha nincs melletted egy szakértő

komplex mérnöki mentorálás jelenti a kiutat az építőipari káoszból
© 2026 | www.azuzlet.hu