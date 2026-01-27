Egyre többet hajlandóak fizetni a bankok a jó számlás ügyfelekért

A Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik új ügyfélként nyitnak online csatornán bankszámlát a pénzintézetnél. További 40 000 forint ajándékpénzt érhet emellett az, ha az ügyfél a munkabérét is az új számlára érkezteti – legalább havi 2x100 000 forint összegben –, illetve a George felületén bekapcsolja a kerekítő funkciót is, és végrehajt egy tranzakciót. Ha az ügyfél értékpapírszámlát is nyit az Ersténél, és havi 10 000 forint befektetését vállalja 12 hónapon keresztül, újabb 40 000 forintot kaphat Arany befektetési alapban, miközben az értékpapírszámla vezetése is díjmentes. Fontos, hogy az utóbbi két kedvezményt az Erste már meglévő ügyfelei is igénybe vehetik, ha teljesítik a feltételeket.