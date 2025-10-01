Egyszeri tételek miatt veszteséggel zárta az első fél évet az AKKO Invest

Csaknem változatlan bevétel mellett egyszeri tételek miatt zárta veszteséggel az első fél évet az AKKO Invest – közölte a társaság az MTI-vel.

Az árbevétel a tavalyi és az idei első fél évben egyaránt meghaladta a 19 milliárd forintot, a visszaesés mindössze másfél százalékos. A társaság 2025 első 6 hónapjában csaknem 520 millió forint veszteséget könyvelt el, egy évvel korábban 904 millió forintot – írták.

Az AKKO Invest fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest 10 milliárd forintos tőkeemelése jelentősen csökkentette a kötelezettségállományt- tették hozzá.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett beszámoló szerint a cég több társaságban rendelkezik részesedéssel, a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködéssel biztosítva a hosszú távú értéknövekedést.

Az AKKO Invest a saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, jegyzett tőkéje árpilisban 834 millió forintról 1,647 milliárd forintra nőtt. Prémium kategóriás részvényei kedden 268 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 266 és 396 forint között mozgott-közölte az MTI.

A vállalat 2023-ban csaknem 38,23 milliárd forint, 2024-ben 43,5 milliárd forint bevételt ért el. A nyereség mindkét évben majdnem ugyanakkora volt, kevéssel meghaladta az 1,15 milliárd forintot.