Egyszeri tételek miatt veszteséggel zárta az első fél évet az AKKO Invest

Illusztráció: Bigstock

Csaknem változatlan bevétel mellett egyszeri tételek miatt zárta veszteséggel az első fél évet az AKKO Invest – közölte a társaság az MTI-vel.

Az árbevétel a tavalyi és az idei első fél évben egyaránt meghaladta a 19 milliárd forintot, a visszaesés mindössze másfél százalékos. A társaság 2025 első 6 hónapjában csaknem 520 millió forint veszteséget könyvelt el, egy évvel korábban 904 millió forintot – írták.

Az AKKO Invest fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest 10 milliárd forintos tőkeemelése jelentősen csökkentette a kötelezettségállományt- tették hozzá.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett beszámoló szerint a cég több társaságban rendelkezik részesedéssel, a holding és a leányvállalatok közötti hatékony együttműködéssel biztosítva a hosszú távú értéknövekedést.

Az AKKO Invest a saját vagyonát fekteti be, nem végez külső vagyonkezelést, jegyzett tőkéje árpilisban 834 millió forintról 1,647 milliárd forintra nőtt. Prémium kategóriás részvényei kedden 268 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 266 és 396 forint között mozgott-közölte az MTI.

A vállalat 2023-ban csaknem 38,23 milliárd forint, 2024-ben 43,5 milliárd forint bevételt ért el. A nyereség mindkét évben majdnem ugyanakkora volt, kevéssel meghaladta az 1,15 milliárd forintot.

Gazdaság

A GDP-arányos hiány 0,7 százalékot ért el az első fél évben

Előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A 2025. második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százaléka volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Hírek

2025-ben markáns pozitív fordulat jelei érzékelhetők az ingatlanpiacon

Idén markáns pozitív fordulat jelei érzékelhetők az ingatlanpiacon, ahol az adásvételek száma 2025-ben megközelítheti a 150 ezret, főként az Otthon Start programnak köszönhetően.
Hírek

Októbertől egyesülnek a 4iG Csoport távközlési vállalatai

Hamarosan zárul a 4iG Csoport távközlési cégeinek transzformációs programja, amelynek eredményeként a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. beolvad a One Magyarország Zrt.-be, így az idén januárban bevezetett egységes One ernyőmárka mellett, október 1-jétől cégjogilag is egyesülnek az említett vállalatok - közölte a 4iG.
