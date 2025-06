Együtt gyűjtenek adományt a Gránit Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet

Elindult a Gránit Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös nyári adománygyűjtése, amellyel az olaszliszkai Tanodába járó gyerekek étkezését segíthetik a támogatók – közölte a karitatív szervezet.

A közlemény szerint a Gránit Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös kezdeményezésének köszönhetően júniustól bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy egy modellprogram keretében az olaszliszkai Tanodába járó gyerekek minden nap melegételhez jussanak a vakáció ideje alatt is.

Most egy mindössze 1000 forintos adománnyal is biztosítható egy gyermek napi főtt étele a nyári hónapokban. Az adománygyűjtés nemcsak a napi étkezés biztosításához járul hozzá, hanem ezen keresztül lehetővé teszi a gyerekek részvételét a tanoda nyári fejlesztő programjaiban is. Ezek közé tartozik a nemrég indult Ott vagyunk Neked elnevezésű felzárkóztató program részeként működő DigiTallér motivációs rendszer is.

A Gránit Bank ügyfelei a segélyszervezet hivatalos honlapján, a kezdeményezéshez létrehozott dedikált aloldalon keresztül közvetlenül csatlakozhatnak az összefogáshoz – áll a közleményben.