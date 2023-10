Együtt is felvehető a falusi CSOK és a CSOK Plusz

Már pontosította is a CSOK Plusz szerdán bejelentett szabályait a kormány. Ezek szerint a CSOK Plusz jövőre azokon a kistelepüléseken is fel lehet majd venni, ahol az új falusi CSOK-ot. Ezzel elvileg az igénylők azonnali közvetlen támogatáshoz is juthatnak a CSOK Plusz mellé ezen a 2630 településen. Az új bejelentés szerint ráadásul jövőre megmarad az illetékmentesség és az adóvisszatérítés lehetősége is, ami újabb milliókat jelent az új CSOK-ot igénylőknek – derül ki a Bank360.hu összegzéséből.

Még egy nap sem telt el a bejelentés óta, de egy lényeges kérdésben máris pontosította a CSOK Plusz közzétett szabályait a kormány. A Kulturális és Innovációs Minisztérium csütörtökön délután közleményt adott ki a CSOK Pluszról. Ebben felsorolta a 2024-től élő új konstrukció főbb szabályait. Ezek között azonban van egy olyan is, ami ellentétes a tegnap közöltekkel.

Csák János miniszter a Kormányinfón azt közölte, hogy a CSOK Pluszt az 5000 fő feletti településeken lehet majd igényelni. Ez jogszabályra fordítva azt jelenti, hogy azokon a településeken, amelyeken 2024-től nem elérhető az új falusi CSOK. Az emelt összegű falusi CSOK-ot 2630, jogszabályban meghatározott kistelepülésen lehet igényelni.

A csütörtöki minisztériumi közleményben azonban már ez szerepel: “A kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén, tehát nemcsak az 5 ezer főnél nagyobb településeken, hanem a kistelepüléseken is igénybe lehet venni, utóbbiaknál így a gyermekáldást tervező házaspárok a CSOK Plusz mellé akár a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik.”

Ez extra lehetőséget jelent a falusi CSOK-os településeken lakást vásárlóknak, illetve azt felújítók, -bővítőknek. A CSOK Pluszhoz ugyanis már nem jár közvetlen kezdeti támogatás, a falusi CSOK-hoz viszont igen. A falusi CSOK-hoz 2024-től

egy gyermek után 600 ezer forint helyett 1 millió forint,

két gyermek után 2,6 millió forint helyett 4 millió forint,

három vagy több gyermek után 10 millió forint helyett 15 millió forint lesz igényelhető.

A jelenlegi jogszabály szerint ez használt lakásnál lesz így, de Csák János a Kormányinfón arról beszélt, hogy egységesítik a falusi CSOK támogatási összegeit, amiből az következik, hogy új lakás esetén is ennyit adnak a falusi CSOK igénylőinek.

A csütörtöki minisztériumi közlés szerint a falusi CSOK és a CSOK Plusz együtt is felvehető, amiből az következik, hogy az igénylők először megkaphatják ezeket a támogatási összegeket, és emellé még a CSOK Pluszban meghatározott, maximum 15-30-50 milliós kedvezményes, fix 3 százalékos hitelre is igényt tarthatnak.

Ráadásul elvileg a gyerek(ek) megszületése esetén a 10-10 millió hitelelengedésre is. Az majd a jogszabályi részletek megismerésekor derülhet ki, hogy vajon ez a gyerekenkénti tartozáselengedés akkor is jár-e, ha már az elején felvette egy házaspár a gyermekek utáni közvetlen támogatást, ami a CSOK Pluszban nem lesz.

A Bank360.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a minisztériumi közlésből következően megmaradnak 2024-től a CSOK- és falusi CSOK-igénylők által igénybe vehető adóvisszatérítési kedvezmények. Ezeket a közlemény nem részletezi, de jelenleg az új építésű lakások vételárának 5 százalékos áfáját teljesen visszaigényelhetik a CSOK-osok, az építési költségek áfáját pedig maximum ötmillió forintig.

Egy másik, nagyon sokat érő kedvezmény is megmarad jövőre. A minisztérium közlése alapján ugyanis a CSOK Plusz konstrukcióba belépők “az eddigi CSOK-hoz hasonlóan továbbra is illetékkedvezményre lehetnek jogosultak 80 millió forint összegig”. (Az első közös lakásnál ez lesz a CSOK Plusz maximális ingatlanértéke.) Ha ez megszűnne, akkor vásárláskor ki kellene fizetni a 4 százalékos vagyonszerzési illetéket.

Egy tegnapi bejelentés kapcsán a minisztérium közleményében már óvatosabban fogalmaz, amikor azt írja: “A Magyar Nemzeti Bank közelmúltbeli kezdeményezését üdvözölve, törekszünk arra, hogy az első közös otthonukat megszerző házaspárok alacsonyabb, 20 százalék helyett 10 százalékos önerő követelmény mellett juthassanak hozzá a CSOK Plusz kölcsönhöz.” Ez a megfogalmazás jelzi, hogy a minimális önerő mértékére nem lehet kötelezni a bankokat, a konkrét hitelbírálat során ennél többet is kérhetnek, de az MNB tervezett engedménye alapján nem lesz akadálya annak, hogy akár 10 százalékos önerőre is hitelezzenek.