Együtt sikerül: együttműködés az elesettekért

A napokban egy olyan találkozóra került sor, amely az „Együtt sikerül” kampány részeként valósult meg, amit a Candy Hoover Hungary Kft. és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése hívott életre. A cél egyszerű: megmutatni, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem csak nagy szavak, hanem konkrét tettek sorozata, amely mindkét fél számára értéket teremt.

Segíteni vágyunk, mert emberként mélyen bennünk él az empátia. Mégis sokszor ott a kérdés: vajon elég, amit teszünk? Nem túl kevés, nem túl késő? Néha a jó szándékot is kísérheti bizonytalanság vagy a tehetetlenség érzése.

Ezekről a kérdésekről is szó esett azon a kerekasztalon, ahol Huczka István, a Candy Hoover Hungary Kft. ügyvezetője, Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója, Révfalvi Dorottya, az országos segélyközpont vezetője, valamint Gyurta Dániel, olimpiai bajnok osztották meg gondolataikat arról, mit jelent ma valóban segíteni.

A Candy Hoover Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése a társadalmi felelősségvállalás egyik legsikeresebb példája. A vállalat nemcsak háztartási gépeket adományoz a segélyszervezet intézményeinek, hanem aktívan részt vesz a közösségi programokban és a szemléletformálásban is. Ennek keretében 2025-ben több mint tíz intézmény jut új, megbízható készülékekhez – miközben az igazi érték nem a gépekben, hanem az emberi kapcsolatokban és az odafigyelésben rejlik.

Huczka István, a Candy Hoover Hungary ügyvezetője szerint: „A valódi segítség nem az adományok számáról, hanem a hozzáállásról szól. Fontos számunkra, hogy a termékeink mellett időt, energiát és figyelmet is adjunk. Hiszünk abban, hogy a közösségek támogatása nem kampány, hanem folyamatos jelenlét – egy hosszú távú, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat.”

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója szerint a hatékony segítségnyújtás alapja az együtt gondolkodás. „A segítés akkor kezd igazán működni, amikor közösen cselekszünk. Nemcsak az adomány számít, hanem az emberi kapcsolat, a kölcsönös elköteleződés is.”

A beszélgetésen részt vett Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszó, a segélyszervezet aktív önkéntese is, aki úgy fogalmazott: „A segítség számomra a közösségről szól. Mindenki tehet valamit másokért, és ez a felelősség nemcsak a tettekben, hanem a hozzáállásban is megmutatkozik. A figyelem és az együttműködés az, ami valóban előrevisz bennünket.”