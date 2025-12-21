Kezdőlap Gazdaság Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből
Gazdaság
Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

AzÜzlet.hu

Fotó: Bigstock

Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon. Ugyanakkor a nettó átlagkereset 482 400 forint, míg a nettó medián kereset 401 100 forint volt, ami 10%-os, illetve 10,3%-os emelkedést jelentett az előző év azonos időszakihoz képest. A reálkereset ennél jóval szerényebb mértékben, 5,5%-kal emelkedett egy év leforgása alatt. A fentiek fényében a Bank360 annak számolt utána, hogy mekkora lakáshitelre, illetve mekkora személyi hitelre elegendő az októberi átlag- és mediánbér.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által ma közzétett adatok szerint 2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló magyarországi munkavállalók átlagosan bruttó 692 700 forintot vihettek haza, ami 8,7%-kal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában regisztrált átlagkeresetet. A nettó átlagkereset ennél is nagyobb mértékben, 10%-kal emelkedett egy év leforgása alatt, így októberben már 482 400 forint volt. A reálkereset azonban továbbra is csak kisebb mértékben, mindössze 5,5%-kal tudott emelkedni év/év alapon.

Kedvezőtlenebb képet kapunk, amennyiben a keresetek mediánértékét vizsgáljuk, az ugyanis mindössze bruttó 575 000 forint, illetve nettó 401 100 forint volt októberben, ami 9,4%-os, illetve 10,3%-os emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

Mekkora hitelre elég az októberi átlagkereset?

A jegybanki főszabály értelmében a fenti összegeket maximum azok 50%-áig lehetséges hitellel terhelni, vagyis a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a 241 200, illetve a 200 550 forintot (itt azonban érdemes megjegyezni, hogy ennél a jegybanki szabálynál a bankok alkalmazhatnak szigorúbb szabályokat is, tehát a valóságban előfordulhat, hogy a törlesztőrészlet tekintetében nem tudunk a jövedelem 50%-áig elmenni). A nettó átlagkereset esetében már hónapokkal ezelőtt is elmondhattuk, hogy annak felébe beleférne az Otthon Start Program lakáshitelének akár a maximális, 50 millió forintos összege is, legalábbis abban az esetben, ha a hitel futamideje 25 év. Ekkor ugyanis a hitel havi törlesztőrészlete 237 ezer forint körül alakul annak függvényében, hogy melyik banknál vennénk fel a hitelt.

Amennyiben piaci lakáshitelben gondolkodunk, úgy már sokkal kisebb összegre lenne hitelképes egy átlagos fizetésből élő ügyfél. A jelenlegi ajánlatok tükrében azt mondhatjuk, körülbelül 32,5 – 33 millió forint lenne a maximum, amit egy átlagkeresetű adós megengedhetne magának (25 éves futamidő esetén). Itt azonban már jóval alaposabban szét kéne nézni a különböző banki ajánlatok között, ugyanis a legolcsóbbak és a legdrágábbak között több mint 20 ezer forint különbség van a havi törlesztőrészleteket illetőleg.

Szabad felhasználású személyi hitel esetén az októberi átlagkereset jelenleg úgy 13 millió forintra lehet elegendő, feltéve, hogy a futamidő 7 év. A Bank360 kalkulátorában megtalálható ajánlatok törlesztői 212 és 231 ezer forint között találhatók, így ebben az esetben még a legdrágább ajánlat is elvileg belefér a jövedelembe.

Magától értetődik, hogy mindhárom hiteltípus esetében jóval szerényebb lehetőségei vannak egy olyan adósnak, akinek a fizetése nem az átlagkeresethez, hanem a nettó mediánérték 401 100 forintjához áll közelebb. Ebben az esetben ugyanis 200 550 forint az az elméleti maximum, amit az adós hitelének havi törlesztőrészlete elérhet (feltéve persze, hogy csak egyetlen hitele van az adósnak, ugyanis a különböző hitelek törlesztőrészletei a hitelképesség vizsgálata során összeadódnak). Az Otthon Start Program esetében jelenleg úgy 42 millió forintnál van a felvehető hitelösszeg felső határa, amennyiben változatlanul 25 éves futamidővel számolunk. Piaci lakáshitel esetében 27 millió forint (25 év futamidő), szabad felhasználású személyi hitel esetében pedig nagyjából 12 millió forint hitel felvétele lenne lehetséges a jelenlegi ajánlatokat figyelembe véve (8 év futamidő).

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Energia

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
Gazdaság

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában
Gazdaság

