ÉKM: kerékpáros szervezetek véleményezték az új KRESZ tervezetét

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) széleskörű szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. Szerdán a kerékpáros szervezetek javaslatainak áttekintésével folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása – közölte a tárca az MTI-vel.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által szervezett workshop mintegy 30 résztvevőjének Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy az új KRESZ alapelvben is megfogalmazott célja a gyengébb közlekedők védelme és a biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése, ezért a kerékpáros közlekedés szabályain a tervezet számos kérdésben változást javasol.

Hozzátette, a minisztérium minden közlekedési ágazat számára biztonságos, életszerű, jól alkalmazható feltételeket szeretne teremteni, ez a városi és a vidéki közlekedésben egyaránt jelentős szerepet játszó kerékpárok esetében az egyik legösszetettebb kérdés.

Kiemelte, az új szabályozás célja, hogy támogassa az együttműködést a közlekedők között.

A közlemény szerint Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, érzékelhető a szemléletváltás az új KRESZ-ben, amely számos olyan javaslatot tartalmaz, amelyet az elmúlt években ők maguk is képviseltek.

Az új KRESZ nyilvánosságra kerülését követően a kerékpáros szervezetekkel már egyeztettek, amelynek eredményeként 39 pontos javaslatcsomagot küldtek meg előzetesen a minisztérium részére – ezekről szólt a szerdai egyeztetés.

A javaslatok között olyan témák szerepeltek, mint a választható kerékpárút bevezetése vagy a kerékpáros utca szabályozásának pontosítása.

A találkozón érintették a gyalogosok zebrán való átkelését, a kerékpárosokra vonatkozó sebességhatárokat és az újonnan bevezetendő sportkerékpáros fogalmát is.

A workshop résztvevői részletesen megvitatták az összes javaslatot. Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshopsorozat folytatódik, a következő alkalom témája a közlekedésre felkészítés feladatai lesznek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg – írták a közleményben.