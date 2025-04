Elektromos kombi felvillanyozó kalandokhoz: Volkswagen ID.7 Tourer teszt

Képzelj el egy autót, amely csendesen suhan az Alpok szerpentinjein, miközben a csomagtérben minden elfér, amire a családnak szüksége van a nyaraláshoz és még a üléseken is elég hely van a nagyra nőtt gyerekeknek. Ez a Volkswagen ID.7 Tourer, a márka első, teljesen elektromos kombija.

Mivel a kombi igazán ritkaság a villanyautók autók piacán, nem véletlen, hogy az ID.7 Tourer a nemzetközi autós sajtó szerint új szintet képvisel az elektromos kombik piacán.

Nemzetközi fogadtatás és a VW stratégiája

A brit What Car? a hatalmas, 605 literes csomagtérért és a prémium belső térért dicséri, míg az Electrifying.com a hosszú, akár 690 km-es WLTP hatótávot és a csendes utasteret emeli ki, amely „tökéletes hosszú utakra”. Az sem mellékes, hogy a nyilván legoptimálisabb körülmények között zajlott svájci tesztek rekordot döntöttek: a Pro S változat 794 km-t tett meg egyetlen töltéssel. Az InsideEVs a fejlett technológiákat, például az AR head-up display-t és a relaxációs Wellness appot méltatja, bár a Top Gear szerint a dizájn „kissé jellegtelen”, és az ár (50 000–63 000 euró) magasabb a riválisokénál.

A Volkswagen számára az ID.7 Tourer ugyanakkor kulcsfontosságú és sikeres lépés az elektromos mobilitás felé. A VW az elektromos ID. család zászlóshajójaként pozicionálja, amely a Passat Variant, a Golf Variant és az Arteon Shooting Brake mellett így már minden hajtásláncot lefed a kombi szegmensben. Imelda Labbé, a VW értékesítési vezetője szerint az ID.7 Tourer a „családok és üzleti utazók álma”, hiszen a prémium technológiák – mint a „smart glass” panorámatető vagy a masszázsfunkciós ülések – már a legfelső-középkategóriát célozzák. A németországi Emdenben gyártott modell a VW 2030-as célját is szolgálja, amelynek fókuszában az áll, hogy flottájuk jelentős része elektromos legyen.

Külcsin: Elegancia és tér

A szedán változatnál lényegesen mutatósabb ID.7 Tourer első pillantásra magára vonzza a tekinteteket, különösen tesztautónk Akvamarin kék fényezésével, amely új életet lehel a kombi formába. A 2019-es ID. Space Vizzion koncepció szellemi örököse, 4961 mm hosszú, 1862 mm széles és 1536 mm magas, azonos méretekkel, mint a szedán testvére. A 2971 mm-es tengelytáv tágas belteret biztosít, a 0,25-ös légellenállási együttható pedig a hatékonyságot szolgálja. A hátsó lámpák pirosan izzanak nappali menetfényként, és a világító VW-logó opcióval még különlegesebb az összkép, bár a 20 colos felnik kissé elvesznek a hatalmas karosszérián.

Belül a visszafogott prémium érzet uralkodik. A 15 colos érintőképernyő gyors és intuitív, testreszabható kezdőképernyővel, ahol a klíma és az ülésfűtés egy mozdulattal állítható. (Bár a kulcsfunkciók esetében továbbra is kár, hogy nem a könnyebben kezelhető és ezért biztonságosabb, dedikált megoldás felé megy a divat.) A vezető előtt kompakt, de informatív kijelző, a középső konzolon pedig rolós tároló, induktív töltő és USB-C portok bővíti az utazási élményt. Az ErgoFlex ülések szürkés kárpitja elegáns, bár családi használatra foltérzékeny, a masszázs és szellőztetés opció viszont kifejezetten kényezteti a vezetőt.

Belbecs: Erő és hatótáv

A Tourer három változatban érhető el: Pro (77 kWh akku, 286 LE, 600 km WLTP hatótáv), Pro S (86 kWh, 690 km hatótáv) és GTX (340 LE, 4MOTION összkerékhajtás). Tesztautónk a Pro 77 kWh-s változata volt, amely hátsókerék-hajtású, 175 kW-os DC gyorstöltéssel (10–80% 28 perc alatt) optimális, az AC töltés viszont lassú. A valós hatótáv városban 400–450 km, autópályán 350–380 km, 19 kWh/100 km átlagfogyasztással. Vagyis nem éri el a gyári adatként kommunikált 600 km-t – a svájci csoda csúcsbeállítástól pedig végképp messze van -, de a kategóriájában így is a jobbak között van.De azért így is vicces, hogy amikor beültem az autóba, a kijelző a 22 percre lévő Lidl mellett, többek között Párizs töltőállomásit is felajánlotta, ami azért kellő önbizalomra vall.

A futómű hangolása optimális: a Dynamic Chassis Control (DCC) simán kezeli az úthibákat, az utastér csendes, a vezetés könnyed. És miközben a GTX sportosabb, a Pro változat kényelme a családok számára ideális.

Családok és elektromos kalandorok autója

Az ID.7 Tourer a családi nyaralások és üzleti utak elektromos megoldása. A 605 literes csomagtér (lehajtott ülésekkel 1714 liter) mindent elnyel, a padló alatti rekesz kábeleknek vagy extra csomagoknak tökéletes. A hátsó ülések tágasak, a gyerekülések behelyezése gyerekjáték a szélesre nyíló ajtóknak köszönhetően. A „smart glass” panorámatető pedig izgalmassá varázsolja a kabint, miközben a Wellness app masszázzsal és zenével lazít.

Összességében az ID.7 Tourer kategóriateremtő elektromos kombi, amely a Passat Variant elektromos alternatívájaként kényelmet, technológiát és praktikumot kínál a villanyautósok növekvő táborának.

Érsek M. Zoltán