Elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok

Már elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok – írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

A közleményben azt írták: januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák, kibővül a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és emelkedik a családi adókedvezmény összege is.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett továbbra is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye.

Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni, a 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok január 1-jétől elérhetők a NAV honlapján – tették hozzá.

Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA)- tájékoztattak.

Jelezték, hogy a NAV honlapján az első, “Anyák kedvezménye” felirat alatt a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok.

További jelentős könnyebbséget jelent az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek – emelték ki.

Megjegyezték, ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

A háromgyermekes anyáknak, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít – ismertették.

Hangsúlyozták:2026-tól azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az aki mindkét kedvezményre jogosult, az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA elnevezésű úrlapon teheti meg, aki csak a többgyermekes édesanyák szja-mentességére, az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat.

A nyomtatványok január 1-től online beadhatók az ONYA-ban, vagy papíralapon is átadhatók a munkáltatónak, kifizetőnek- írták.

Kitértek arra is, hogy aki nem kéri az év közbeni igénybevételt – tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket -, annak nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kapja meg a neki járó összeget. Aki pedig 2025-ben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallásban kapja vissza a kedvezményt – tették hozzá.

Érdemes használni a NAV honlapján elérhető családi adókedvezmény kalkulátort is, amellyel néhány perc alatt kiszámítható, hogy a kedvezmények révén, hogy alakul a nettó jövedelem – áll a közleményben.

