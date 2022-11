Elérkezett a digitális faktoring kora

Két héten belül két jelentős elismerést is kapott a Flexibill startup, amely Magyarország egyik legnagyobb múltú vállalata, a BÁV kötelékében működik.

Októberben az eFinance & Fintech Festivalon Az év innovációja lett, majd nem sokkal később a HUNFINTECH kiadvány a 22 legígéretesebb fintech startup közé választotta. Különlegessége abban rejlik, hogy az országban egyedülálló módon, 100%-ig digitálisan finanszírozza meg a vállalkozások aktív számláit, így a számla kibocsájtójának nem kell hónapokat várnia a teljesítésre.



Annak ellenére, hogy a faktorálás alapvető banki szolgáltatás, mégsem hallunk róla sokat, mert a nagyobb pénzintézetek számára sokkal előnyösebb hitelnyújtásra törekedni, mint erre a megoldásra, ezért nem is hangsúlyozzák ezt a lehetőséget.

„A faktorálás Nyugaton elterjedt módszer, ugyanekkora piacra nézve tízszer annyian alkalmazzák, mint nálunk. Magyarországon jelenleg mindösszesen 4000 cég élvezi a faktorálás nyújtotta előnyöket. Ezen kíván változtatni a BÁV Faktor, amely hazánk legnagyobb nem banki hátterű faktor cége. Tulajdonosa, a BÁV, a legrégebben működő magyar cég, mely már 250 éves múltra tekint vissza” – avatott be Rátkai Tamás, a BÁV Faktor vezérigazgatója.

Számlakifizetés azonnal



A BÁV Faktor nemrégiben létrehozott egy fintech startupot Flexibill néven, amelyben lehetővé vált a digitális faktorálás: a korábban papírigényes folyamat teljesen online, papírmentes, transzparens és villámgyors változata.

Ez azt jelenti, hogy már szerződéskötéskor sincs szükség személyes találkozásra, elektronikus aláírással, online indítható a folyamat, az ajánlatadás is csak pár kattintás.

Szintén ily módon történik a kockázatkezelés és a számla leadása is a Flexibill appon keresztül. Mindezeket követően gombnyomásra érkezik a pénz.

„Még mindig kevesen vannak tisztában a faktorálás előnyeivel, annak ellenére, hogy a késleltetetett fizetés problémája nagyon is sok vállalkozást érint. Minél nagyobb a számlát befogadó cég, annál több időt kell várni a kiegyenlítésre. Ez ma 30–60 napra vagy annál többre is kitolódhat. Jelentősebb tétel esetén egy ilyen helyzet akár likviditási gondokat is okozhat annak a vállalkozásnak, amely tehetetlenül vár a pénzére” – mutatott rá Rátkai Tamás.

Erre a problémára nyújt megoldás a faktoring, melynek keretében a faktor cég gyakorlatilag megveszi a kibocsájtott számlát, amit még aznap ki is fizet, a számla tényleges befogadója pedig a faktor cégnek teljesíti a határidő lejártakor a számlán szereplő összeget.

Az idő pénz! – ez különösen igaz magas inflációs közegben



A Flexibill alkalmazás letöltése után megnyílik az út mindenki számára, hogy éljen a digitális faktorálás lehetőségével. A teendője csupán annyi, hogy az applikációban megadja a szükséges adatokat és feltölti a kért dokumentumokat.

„A BÁV Faktor a legtöbb banki szereplővel ellentétben kis összegű kifizetést is szívesen teljesít. Ez főként annak köszönhető, hogy az applikáció automatizáltan működik, ezért lényegtelen, hogy 50 ezer vagy 50 millió forintos kifizetésről van-e szó.

További nagy előnye, hogy igénybe veheti olyan frissen alakult cég is, amely még banki hitelkeretre nem lenne jogosult, mivel ebben az esetben nem a számla kibocsájtójának, hanem a számla befogadójának a hitelképességét vizsgáljuk” – hangsúlyozta a BÁV Faktor vezérigazgatója.

A szakember azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az alkalmazást a regisztrációt követően nem kötelező folyamatosan használni, az ingyenes fiók attól kezdve bármikor rendelkezésre áll a meghatározott keret erejéig.

„Korábban is megfigyelhető volt, hogy nehéz gazdasági helyzetben megemelkedett a faktorálás iránti igény, viszont ez az első olyan kor Magyarországon, hogy recesszív gazdasági környezetben digitálisan elérhető a faktorálás.

Ez egy plusz lehetőség, ami válság idején kisegítheti a vállalkozásokat, egyfajta biztonsági háló, amire bármikor támaszkodhatnak” – tette hozzá Rátkai Tamás.

Napjainkban különösen lényeges az is, hogy a pénzünkhöz mielőbb hozzájussunk, hiszen a magas infláció miatt nagy rá az esély, hogy ha 30, vagy éppen 60 nappal később kapjuk kézhez, jóval többet veszítünk belőle, mint amilyen költséggel a faktorálás jár.

Szakmai elismerések, integrációk



„ A BÁV Faktor valamennyi faktorálása ma már a Flexibill alkalmazáson keresztül történik, így egyszerűbbé és gyorsabbá téve a tranzakciót, ez idén is már több milliárd forint forgalmat jelent. Egyre több cég keres meg bennünket, amelyek szeretnék saját fintech megoldásukkal építeni a Flexibillt.

Ezen a területen is terveink szerint haladunk, hiszen idei céljaink között szerepelt, hogy találjunk olyan magyar fintech megoldásokat, startupokat, illetve applikációkat, amelyekhez mi is csatlakozni tudunk. Fontosnak tartjuk, hogy az egyéb pénzügyi lehetőségek mellett a faktorálás is minél szélesebb körben elérhető legyen, ezért tárt karokkal fogadunk minden ilyen jellegű kezdeményezést” – zárta gondolatait a BÁV Faktor vezérigazgatója.