Életműdíj. Persányi Miklós az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége tiszteletbeli tagja lesz

Szakmai életműdíjat kap Persányi Miklós. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége a héten nyújtja át az elismerést a városligeti intézmény nyugalmazott főigazgatójának, akit a nemzetközi szervezet tiszteletbeli tagjává is választ – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A napokban tartja éves konferenciáját az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA – European Association of Zoos and Aquaria). Az évről évre megrendezett esemény az állatkerti szakma legrangosabb találkozója a világon, melyet ebben az évben a világjárvány miatt virtuálisan tartanak meg.

Az éves konferencia záróülésén EAZA-életműdíjjal (EAZA Lifetime Achievement Award) tüntetik ki Persányi Miklóst, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatóját, egyúttal neki adományozzák a szövetség tiszteletbeli tagja (Honorary Member) címet is. A díj nemcsak a nyugalmazott főigazgató, hanem az egész intézmény szakmai munkájának nemzetközi szintű elismerését is jelenti és jól mutatja, hogy a budapesti állatkert milyen fontos szerepet tölt be az állatkertek nemzetközi szakmai közösségében.

Az európai szervezet eddig 18 állatkerti szakember munkásságát ismerte el életműdíjjal. Tiszteletbeli tagságot korábban négyen kaptak.