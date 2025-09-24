Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa

A Visa a régió hét országa után Magyarországon is elindította digitális fizetés programját, amelynek célja az e-kereskedelemben már működő vagy oda belépni szándékozó magyar mikro- és kisvállalkozások digitalizációjának támogatása és versenyképesebbé tétele – közölte a globális fizetési szolgáltató kedden az MTI-vel.

Kifejtették, a program olyan vállalkozásokat támogat, amelyek az elmúlt 12 hónapban nem fogadtak el online kártyás fizetést, vagy most kezdik e-kereskedelmi tevékenységüket.

A kereskedők hat hónapon át díjmentes online kártyaelfogadást vehetnek igénybe, miközben a program az e-kereskedelmi indulást és bővítést is támogatja számlázási, webáruház-készítési, készletgazdálkodási, futárlogisztikai és digitális hirdetési megoldásokkal, kedvezményekkel és oktatási anyagokkal.

A hároméves kezdeményezés a Magyarországon aktív elfogadókkal és e-kereskedelmi megoldásokat kínáló partnerekkel, mint a Shoprenter, az Árukereső, a DPD, a Boxy és a Számlázz.hu, együttműködésben valósul meg – közölték.

Tanulmányokra hivatkozva azt írták: a magyar e-kereskedelem 2018 és 2023 között évente átlagosan 25 százalékkal nőtt, a piac összértéke a GDP 4,1 százalékára, mintegy 8 milliárd euróra bővült.

Ezzel párhuzamosan a fizetési szokások is digitális irányba tolódtak: míg 2020-ban a magyarok alig fele (48 százalék) részesítette előnyben az elektronikus fizetést, ez az arány 2024 végére már 69 százalékra emelkedett. Egyidejűleg a biztonság mellett a zökkenőmentes fizetési szolgáltatást is elvárják a fogyasztók.

A fizetési szolgáltató úgy véli, azok a – főleg kisebb – vállalkozások, amelyek nem tudják kihasználni az e-kereskedelem és a digitális fizetések előnyeit, eleshetnek az új ügyfelek és piacok elérésétől, valamint a nemzetközi terjeszkedés lehetőségétől.

A közleményben Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője kiemelte:

az online kártyaelfogadás egyszerűvé és hozzáférhetővé tételével a vállalkozások részesülhetnek a digitális gazdaság előnyeiből.

A Visa 2018 óta Európa-szerte számos elfogadásbővítő és digitalizációs programmal segíti a helyi kereskedőket abban, hogy több ügyfelet érjenek el, és jobb fizetési élményt nyújtsanak – tette hozzá.

A Visa Digitális Fizetések Programja egy szélesebb, a kkv-k digitalizációjának felgyorsítását támogató kezdeményezés része, amely már sikeresen működik a közép- és kelet európai régió hét másik országában.