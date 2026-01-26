Elindul az I-DEST Fenntartható Desztináció Díj, már lehet jelentkezni

Az I-DEST fenntartható turisztikai portál első születésnapja alkalmából 2026. január 15-én hivatalosan is megjelent az I-DEST Fenntartható Desztináció Díj felhívása. A díj célja, hogy a fenntartható turizmus területén valódi, mérhető teljesítményt nyújtó településeket és térségeket kiemelje, nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli, nagyrészt magyar lakosságú desztinációk körében is.

Az I-DEST Fenntartható Desztináció Díj módszertana összhangban van az Európai Unió Zöld Átállás programjának (Green Transition) célkitűzéseivel, valamint a Global Sustainable Tourism Council (GSTC) nemzetközi standardjaival. A kezdeményezés arra a felismerésre épül, hogy a fenntarthatóság a turizmusban nem értelmezhető elszigetelt, látványos intézkedések vagy egyedi jó gyakorlatok összességeként. Valódi eredmények csak akkor érhetők el, ha a fenntarthatóság komplex, egymással összefüggő rendszerként, mérhető és összehasonlítható módon jelenik meg a desztinációfejlesztésben.

Ennek megfelelően az I-DEST a fenntartható turizmus irányítási, környezeti, társadalmi és gazdasági dimenzióit egységes keretrendszerben értékeli. Az értékelés alapját egy indikátorokra épülő, adatvezérelt rendszer adja, amely részben mesterséges intelligenciát is alkalmaz a feldolgozás és az összehasonlíthatóság támogatására. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy ne egy-egy kiragadott példa, hanem a desztinációk teljes fenntarthatósági teljesítménye kerüljön fókuszba, és láthatóvá váljanak azok a települések és térségek, amelyek következetesen és átfogó módon haladnak a fenntartható átállás útján.

A program nemcsak elismerést kínál, hanem egyben fejlesztési eszközként is szolgál: a résztvevők az I-DEST online platformján keresztül folyamatos visszajelzést kapnak saját fenntarthatósági teljesítményükről, és azt más desztinációk eredményeivel is összevethetik.

A regisztrációt követően a résztvevőket egy közel egyéves felkészülési és adminisztrációs folyamat kíséri végig: a települések és térségek feltöltik induló adataikat és bemutatkozó tartalmaikat az I-DEST rendszerébe, majd a platform folyamatosan támogatja a fenntarthatósági teljesítmény nyomon követését és dokumentálását. Ennek különösen nagy jelentősége van, mivel a díj egyik kiemelt elismerése azt értékeli, hol történik a legjelentősebb fejlődés és változás 2027 elejéig, vagyis a program nemcsak a pillanatnyi állapotot, hanem a mérhető előrelépést is díjazza.

Az I-DEST Fenntartható Desztináció Díj hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon egy olyan szakmai kultúra erősödéséhez, ahol a fenntartható turizmus nem pusztán kommunikációs üzenet, hanem mérhető, nyomon követhető és összehasonlítható gyakorlat. A díj ünnepélyes átadására 2027. január 15-én, az I-DEST születésnapján kerül sor.

További információk és a jelentkezés részletei az I-DEST hivatalos felületein érhetők el: https://i-dest.com/oldal/i-dest-fenntarthato-desztinacio-dij-adatvezerelt-elismeres-telepulesek-es-tersegek-szamara-a-gstc-standardok-alapjan