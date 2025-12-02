Elindult a jegyértékesítés a Mátraszentistváni Síparkban

Különleges látvánnyal indult a december a Felső-Mátrában: a tél első napján, kristálytiszta időben szabad szemmel is jól láthatóvá váltak a Magas-Tátra havas csúcsai a Mátraszentistváni Síparkból. Bár a pályanyitásra még kicsit várni kell, a felkészülés a hideg órák kihasználásával gőzerővel zajlik, december 1-től pedig a megújult webshop is elindult. Az üzemeltetők szerint idén a síbérlet lehet az egyik legnépszerűbb „élményajándék” a karácsonyfa alatt, amelyhez most előszezoni kedvezmény is társul.

A tél beköszöntével a Mátraszentistváni Síparkban is magasabb fokozatba kapcsolt a felkészülés a szezonra. Minden fagyos órát kihasználnak a szakemberek: a vadonatúj, modern, energiahatékony hóágyúrendszer folyamatosan dolgozik a pályák alapjainak megteremtésén. A cél, hogy a technikai hóréteg vastagsága elérje azt a szintet, amely a teljes szezonban hóbiztos sportolási lehetőséget garantál a látogatóknak. Az idei év technikai fejlesztéseinek köszönhetően a hógyártás gyorsabb és fenntarthatóbb is lett, így a síközpont felkészülten várja a tartós lehűlést és a nyitás pillanatát.

Élményt ajándékba – sport és egészség a fa alatt

A Sípark december 1-jén nyitotta meg online jegyértékesítési felületét, amely iránt már az első napokban nagy volt az érdeklődés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több család keres tárgyi ajándékok helyett közös élményeket karácsonyra. „A síelés nemcsak sport, hanem minőségi együtt töltött idő a friss levegőn, amire talán most nagyobb szükség van, mint bármikor. A síbérlet olyan ajándék, amely az egészséget és a mozgás örömét támogatja, ráadásul nem kell érte külföldre utazni” – hangsúlyozta a nyitás kapcsán Kőrösi Péter ügyvezető. A webshopban a pályák nyitásáig 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg az ajándékutalványok, amelyek a 2025-2026-os téli szezon végéig felhasználhatók.

Családbarát síterep, karnyújtásnyira

A Felső-Mátra szívében található síközpont Budapesttől mindössze másfél órányira kínál alpesi hangulatot. A Sípark az elmúlt két évtizedben Magyarország egyik legkedveltebb családi síterepévé vált: a kezdőket és a gyerekeket a speciális Síoktató Park és varázsszőnyegek segítik az első csúszásoknál, míg a haladók a változatos pályarendszeren és az ország legmodernebb felvonóin hódolhatnak szenvedélyüknek. A fejlesztéseknek és a mikroklímának köszönhetően a látogatók átlagosan 80–90 napos síszezonnal tervezhetnek itthon is.

A Sípark csapata jelenleg is a pályák előkészítésén dolgozik, hogy amint az időjárás engedi, tökéletes minőségű hóval várhassák a téli sportok szerelmeseit.

A kedvezményes jegyek és ajándékutalványok elérhetők a jegyek.sipark.hu oldalon.