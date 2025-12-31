Kezdőlap Hírek Elindult a négyüléses felvonó is, csodás síélmény várja a családokat a Mátrában
Elindult a négyüléses felvonó is, csodás síélmény várja a családokat a Mátrában

FORRÁS: Sípark Mátraszentistván

Az év utolsó napjaira végérvényesen elindult a hazai síszezon: családi és tanulópályák, öt felvonó, köztük a négyüléses panorámalift várja a síelőket szilveszterkor, a téli szünet utolsó napjain lámpafényes esti síelés is lesz a Mátraszentistváni Síparkban.

A Síoktatópark elindításával már december 29-én hétfőn megkezdődött a 2025/2026-os hazai síszezon, de az év utolsó napjától már egyre több pályával és felvonóval várja a síelőket a Mátraszentistváni Sípark. A tartós hideg beköszöntével a vadonatúj, energiahatékony hóágyúknak köszönhetően extra fokozatra kapcsolt a hógyártás és már több pálya is megnyílt Magyarország legkedveltebb családbarát síközpontjában, így a magyar síelők és kirándulók számára ismét elérhetővé vált az alpesi síélmény itthon is.

Az elmúlt 24 órában, rekordnak számító, 13 000 köbméter hó készült az új, modern hóágyúrendszer segítségével, így újabb és újabb pályák nyílhatnak meg. 2025 utolsó napjától, december 31-től, már 5 pálya és 5 felvonó üzemel, köztük a 6-os pálya a korongos lifttel, valamint a 4-es, 1 kilométer hosszú családi sípálya, hazánk egyetlen új építésű 4-üléses panorámaliftjével, amely ideális választás az év méltó, havas lezárásához. Január 2-án és 3-án, pénteken és szombaton, lámpafényes esti síelés is lesz a Mátrában.

December 29-től elindult a sí- és snowboardoktatás képzett oktatókkal, előzetes időpontfoglalással, elérhető a síkölcsönzés, valamint elektromos autótöltési lehetőség is. Az alpesi hangulatú Hóhatár Hütte és napozóterasza szintén megnyitotta kapuit.

Hazai síelés: gyors, élménydús és pénztárcabarát

A Felső-Mátrában található síközpont Budapesttől mindössze másfél órára, az ország szinte bármely pontjáról pedig legfeljebb háromórás utazással elérhető. A Sípark ideális választás egynapos síelésre, tanulásra vagy akár egy külföldi síút előtti „besíelésre”, hiszen szállás nélkül is elérhető, költséghatékony alternatívát kínál a hosszabb, külföldi síutakkal szemben, de a környék kiváló ár-érték arányú szálláshely kínálatának köszönhetően többszöri, rövidebb síutakhoz is ideális úti cél lehet a Mátra és a Sípark. (Sípark Mátraszentistván)

