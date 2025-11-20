Elindult az idei #vadateszem kampány

Elindult a vadhúst népszerűsítő és forgalomélénkítő kampány kedden, a harmadszor megrendezett akció során az érdeklődők már több mint 70 étteremben és szállodában kóstolhatnak meg különleges vadételeket, de a szervezők várják további vendéglátóhelyek csatlakozását is – hangzott el a kampány beharangozóján.

A sajtótájékoztatón Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a Nimród Vadászújság főszerkesztője elmondta:

a magyarországi vadhúsfogyasztás rendkívül alacsony, az elmúlt években átlagosan fejenként évi 10-15 dekagramm körül volt, pedig a vadhús az élvezeti értékét és a tápértékét, valamint az egészségre gyakorolt hatását tekintve is ajánlott húsféle.

A fogyasztás növelését kampányokkal segítik, fontos cél, hogy a 65-70 ezer magyarországi vadászon és családtagjaikon kívül a magyar fogyasztók szélesebb körben is találkozzanak a kínálattal – jelezte.

Az éttermekben megjelenő, vadhúsból készült gasztronómiai kínálat segíthet abban, hogy az érdeklődők keressék az üzletekben a vadhúst, ami ár-érték arányban megfizethető és az egyik legegészségesebb húsféle – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete elnöke ismertette: a #vadateszem kampány kettős célt szolgál, a hazai vadhúsfogyasztás ösztönzését és a vendéglátóhelyek forgalmának fellendítését.

A program november 18-tól december 21-ig tart, a fogyasztók a www.vadateszem.hu weboldalon egy térképes kereső segítségével könnyen megtalálhatják a kampányban részt vevő éttermeket.

Az akcióhoz csatlakozhat bármelyik, a vendéglátásban aktív egység, amely vállalja, hogy a kampány időszakában legalább egy vadételt tart a kínálatában.

A csatlakozás nem jár költséggel, a térképes keresőben való díjmentes megjelenés ugyanakkor lehetőség arra, hogy új vendégeket vonzzanak be, valamint új ízeket kínáljanak meglévő vendégkörüknek – mondta az egyesület elnöke.

Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a sajtótájékoztatón egyebek mellett elmondta, a novemberi libanapok és a karácsony között csúcsra jár az éttermek és az üzletek forgalma, ezért fontos, hogy ebben az időszakban találkozzanak a fogyasztók a magyar vadhússal a vendéglátásban és a boltokban is.