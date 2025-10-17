Elindult az ingyenes Fenntartható Turizmus Index kalkulátor

Mostantól bármely turisztikai szolgáltató és attrakció számára ingyenesen elérhető az a Fenntartható Turizmus Index kalkulátor, amely a GSTC (Global Sustainable Tourism Council) által meghatározott nemzetközi fenntarthatósági kritériumokra épül.

Az új, 20 nyelven elérhető platformot, amely a https://i-dest.com/szolgaltatoi-kerdoiv linken érhető el, Nagy Júlia, az Innotime Hungary Kft ügyvezetője a GSTC által szervezett webináriumon mutatta be a nemzetközi szakmai közönségnek 2025. október 14-én.

A platform célja, hogy a turisztikai szereplők – legyenek azok szálláshelyek, vendéglátóegységek, turisztikai attrakciók vagy programszervezők – objektív szempontok mentén, nemzetközi mércék alapján tesztelhessék saját fenntarthatósági szintjüket. A kérdőív kitöltése a CROSSDEST INTERREG projektnek köszönhetően ingyenes és regisztráció nélkül is elvégezhető, ebben az esetben az adatok sehol nem kerülnek mentésre, a válaszok alapján a rendszer PDF-formátumban generál egy részletes értékelést, amely jól használható fejlesztési tervek megalapozásához, vagy akár fenntarthatósági riportok elkészítéséhez is – különösen, ha az ESG jelentéstételi kötelezettség alatt álló partnereik ehhez adatokat kérnek a turisztikai beszállítóiktól. A kérdőív kitöltése többször megismételhető.

Minőségmenedzsment indexek – objektív és ingyenesen generálható gyorsriportok a családbarát, kerékpárosbarát, háziállatbarát és akadálymentes szolgáltatásokról

Szintén nemzetközi szabványok alapján (nem a hazai védjegyeket alapul véve), az Innotime Hungary Kft. által kidolgozott keretrendszerben elkészült az I-DEST minőségmenedzsment index-rendszere, amely a szolgáltatók számára lehetővé teszi, hogy objektív kérdések megválaszolásával felmérjék szolgáltatásaik alkalmasságát a következő területeken:

Családbarát szolgáltatások

Kerékpárosbarát turizmus

Háziállatbarát vendégfogadás

Akadálymentesség és hozzáférhetőség

A rendszerben a felhasználók maguk választhatják ki, hogy mely indexekre vonatkozó kérdések érdeklik őket, és a válaszok alapján kapott értékelések szintén PDF-ben elmenthetők, akár regisztráció nélkül is.

Miért jó a regisztráció?

A rendszerbe való regisztrációval még több lehetőség válik elérhetővé: a kitöltés során rögzített adatok bekerülnek az I-DEST belső adatbázisába, és a szolgáltatói dashboardhoz való belépés után a felhasználók számára elérhetővé válnak a következő funkciók:

Az egyes Fenntartható Fejlődési Célokhoz (SDG-k) való kapcsolódás vizsgálata

Annak a kiértékelése, hogy a szolgáltató milyen mértékben felel meg a Good Travel Seal nemzetközi fenntartható turisztikai minősítés elvárásainak

Hiányelemzés és minősítésre való alkalmasság vizsgálata

Benchmarking modul, amely valós idejű aggregált adatok alapján mutatja meg, hogyan viszonyul a szolgáltató teljesítménye a többi regisztrált felhasználó eredményeihez

A regisztráció után lementett adatok bekerülnek az I-DEST monitoring rendszerébe. A szolgáltatók a saját adataikat bármikor módosíthatják – további felhasználók azonban azokhoz nem férnek hozzá, beleértve a desztinációs admin jogosultsággal rendelkező felhasználókat is. Az adatok aggregált és anonym formában kerülnek felhasználásra a szolgáltatói és desztinációs szintű dashboardokon.

Dinamikus felhasználószám növekedés – egyre magasabb szintű nemzetközi benchmarking

Az I-DEST rendszert jelenleg közel 200 település turisztikai szolgáltatói használják Magyarországról, Szlovákiából, Romániából, Szlovéniából és Belizéből, de az Innotime azon dolgozik, hogy a felhasználói kör további országok szolgáltatóival is bővüljön, növelve a benchmarking elemzések pontosságát. A rendszer által biztosított összehasonlító adatok és valós idejű statisztikák segítenek a térségi, az országos szintű és nemzetközi trendek azonosításában is.

A regisztrált felhasználók számára lehetőség nyílik arra is, hogy saját bemutatkozó oldalt hozzanak létre az i-dest.com felületen, így fenntarthatósági eredményeiket és törekvéseiket nyilvánosan is kommunikálhatják. Ez a lehetőség minden olyan felhasználó számára ingyenes, aki 2026 februárjáig, a pilot időszak alatt regisztrál a platformra.