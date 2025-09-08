Kezdőlap Hírek Elindult az őszi hajózási szezon  a Balatonon
Elindult az őszi hajózási szezon  a Balatonon

Bódi Ágnes

Fotó: Bódi Ágnes

Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint, ritkábban járnak a balatoni menetrend szerinti hajójáratok – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. a honlapján.

A két fő útvonalon, Fonyód-Badacsony, valamint Siófok-Tihany-Balatonfüred között szeptember 28-ig még naponta, aztán már csak szombat-vasárnaponként, illetve az október 23-26. közötti hosszú hétvégén indulnak járatok.

Hétvégeken és a hosszú hétvégén közlekednek még menetrendi hajók Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget, valamint Révfülöp kikötőiből is.

A kompok továbbra is 30 percenként járnak, Szántód felől 7.00 és 21.00 óra között, Tihany felől 7.15 és 21.15 között.

