Elindultak a vadonatúj hóágyúk, készülnek a sípályák a Mátraszentistváni Síparkban

Megérkezett a várva várt lehűlés és az első hó a Felső-Mátrába, ezzel párhuzamosan pedig hivatalosan is kezdetét vette a 2025/26-os téli szezon előkészítése az ország egyik legnépszerűbb síterepén. A Mátraszentistváni Sípark szakemberei kihasználva a hétvégi hidegfrontot, üzembe helyezték azt a modern, energiahatékony hóágyúrendszert, amely idén egy jelentős, közel 200 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően a világ legmodernebb technológiájával bővült. A cél, hogy a következő napok fagyos óráit kihasználva kialakuljanak azok a technikai hókupacok, amelyek a pályák tartós alapját biztosítják majd. Minden eddiginél komolyabb technikai arzenállal készül az idei szezonra a Mátraszentistváni Sípark: összesen 15 új, csúcstechnológiás hóágyú áll szolgálatba – a bolzanói székhelyű TechnoAlpin top kategóriás berendezései és a dinamikusan fejlődő, költséghatékony megoldásairól is ismert lengyel Supersnow márka legújabb modelljei.

A mintegy 200 millió forintos hóbiztonságot érintő beruházás – melyhez 100 millió forintos állami támogatás járult hozzá – nem csupán a kapacitás növelését szolgálja, hanem a fenntartható és energiahatékony működés új szintjét jelenti a hazai sísportban, valamint a jövőben tervezett újabb sípályák hóigényét is biztosítja majd.

A fejlesztés egyik legfontosabb eredménye, hogy a Sípark immár a korábbinál enyhébb hidegben is képes a hatékony hókészítésre. Az optimális teljesítményt, a rubinbetétes fúvókákkal szerelt TR10 és TT10 típusú gépek már a -2,5 és -3,5 fok közötti tartományban is kiváló minőségű havat állítanak elő. Ez a technológiai előny a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Sípark a változékonyabb teleken is stabilabban, a hideg napokat jobban kihasználva tudja biztosítani a sportoláshoz szükséges feltételeket.

A beruházás során kiemelt szempont volt az energiahatékonyság és a környezetvédelem. Az új generációs berendezések a korábbi modellek 27 kW-os energiaigénye helyett már 18–22 kW teljesítménnyel is képesek ugyanazt, vagy még nagyobb hómennyiséget előállítani. Külön figyelmet fordítottak a zaj minimalizálására is: a flottába került új, úgynevezett „Piano” hóágyúk beépített frekvenciaváltóval és speciális zajszigeteléssel rendelkeznek, így az éjszakai órákban is csendesebben üzemelnek majd ezzel is csökkentve a környezet terhelését. A rendszer 100%-ban zárt vízkörforgással működik, a hóolvadékot visszaforgatva a természetbe, ami a fenntartható turizmus egyik alappillére.

„Ez az új technológia lehetővé teszi, hogy minden egyes mínusz fokot a lehető leghatékonyabban fordítsunk a síelők javára. A fejlesztéseknek köszönhetően a Sípark kisebb energiafelhasználással, hamarabb és stabilabban tudja biztosítani a megfelelő hómennyiséget, miközben a hó minősége a kifinomult szabályzásnak köszönhetően az alpesi pályák színvonalát idézi.” – mondta Kőrösi Péter, a Síparkot üzemeltető családi vállalkozás ügyvezetője.

A rendszer “agyát” az ATASSpro vezérlőszoftver jelenti, amelynek segítségével egyebek mellett távolról is el lehet indítani vagy le lehet állítani a berendezéseket, és hatékonyabban, takarékosabban lehet megtervezni a hókészítést.

Az elsődleges cél most a síiskola helyszíne, a Síoktató Park mielőbbi megnyitása. A 800 méteres tengerszint feletti magasságban található, speciális mikroklímájú terület ideális terep a tanuláshoz. Kialakítása, a modern oktatási eszközök – köztük a varázsszőnyegek és a játékos elemek – révén az osztrák völgyekben megszokott színvonalat hozza el, mindössze másfél órára Budapesttől. Amint a pályák állapota engedi, a képzett oktatók azonnal várják a kezdőket és a gyerekeket.

Azok számára, akik már a karácsonyi ajándékozásra gondolnak, a Sípark december 1-jén elindítja megújult webshopját, ahol a szezon hivatalos kezdetéig 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg az ajándékutalványok. A most indult hóágyúzással és a folyamatosan érkező hidegfrontokkal a Mátraszentistváni Sípark csapata mindent megtesz azért, hogy a hósportok szerelmesei idén is egy megbízható, hóbiztos és élményekkel teli szezont tölthessenek itthon, a Mátrában.