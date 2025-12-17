Kezdőlap Gazdaság Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje
GazdaságHírek
No menu items!

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

AzÜzlet.hu

WM Partners BLCC Media

A geopolitikai feszültségek, a kamatkörnyezet hullámzása és az adópolitikai bizonytalanság világszerte újraírják a vagyonkezelés korábbi biztonsági mintáit. – hívja fel a figyelmet Horváth Balázs az SQN Trust igazgatósági tagja. A vagyonos családok egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a „biztonságosnak hitt” külföldi struktúrák sem mindig jelentenek védelmet – a banki compliance szigorodik, a transzparencia nő, a bizalmatlanság pedig mindkét irányban erősödik. Márpedig a kérdés minimum 50.000 családot, a vállalkozói munkaadók és adófizetők legfontosabb tizedét érinti.

A nemzetközi pénzügyi környezet, a vállalkozási klíma és a működési medrek hónapról hónapra kiszámíthatatlanabbá válnak. Ebben a közegben különösen érzékenyen érinti a legaktívabb magyar vállalkozókat a vagyonadó bevezetésének lehetősége körüli közbeszéd. A kérdés ma sokakban ugyanazt az ösztönös félelmet ébreszti: vajon hogyan lehet a vagyonukat úgy megőrizni, hogy az ne váljon kiszámíthatatlan adópolitikai vagy pénzügyi döntések áldozatává? Ehhez társul egy harmadik, kevésbé látványos, de annál súlyosabb tényező: a vagyonos alapítói generáció öregedése. Az elmúlt évtizedekben felépített vállalatok, ingatlanportfóliók és családi vagyonok sorsa ma már gyakran olyan kezekbe kerül, amelyek nem feltétlenül ismerik a rendszerek működését. Egy váratlan haláleset vagy cselekvőképtelenség sok esetben napokra, akár hónapokra befagyaszthatja a hozzáférést a vagyonhoz – miközben a család, a vállalkozás és a mindennapi működés is azonnali döntéseket igényelne.

A három kockázat – nemzetközi bizonytalanság, adópolitikai nyomás és generációs váltás – együtt olyan új kihívást teremt, amelyre a hagyományos, ad hoc megoldások már nem adnak választ. A trust mintáján alapuló bizalmi vagyonkezelés éppen ezekre a problémákra nyújt jogilag rendezett, hosszú távon is fenntartható keretet, amely egyszerre biztosítja a vagyon védelmét, a működés folyamatosságát és az adózási átláthatóságot – immár itthon is, nemzetközileg is elismert színvonalon.

Bizalmi vagyonkezelés, az évszázados megoldás

A fenti kockázati környezetben különösen felértékelődnek azok a megoldások, amelyek egyszerre biztosítanak jogi stabilitást, működési folytonosságot és hosszú távú tervezhetőséget. A magyar bizalmi vagyonkezelés pontosan ilyen struktúra: olyan keretet ad a vagyon működtetéséhez, amely képes áthidalni a személyes élethelyzetekből, a szabályozói környezetből vagy éppen a pénzügyi szektor változásaiból eredő bizonytalanságokat. A bizalmi vagyonkezelés azért vált meghatározó eszközzé, mert egyedülálló módon hangolja össze a jogi, pénzügyi és működési szempontokat. A vagyonrendelő a szerződésben pontosan rögzítheti a vagyon kezelésének módját, a felhasználás céljait és a vagyonkezelő döntési elveit, így a konstrukció bármilyen vagyonelem egységes keretbe rendezésére alkalmas. Egy jól felépített BVK működése nem függ egyetlen személytől: a rendszer akkor is zavartalanul működik, ha a vagyonrendelő átmenetileg vagy tartósan kiesik, így elkerülhető a bizonytalanság vagy működési leállás, amely más esetben a családot és a vállalkozásokat is veszélyeztetheti. A vagyonkezelés akkor is hatékony, ha a vagyonrendelő nem vonul teljesen háttérbe, csak vagyonának egy részét bízza másra. Ilyenkor a kezelt vagyon révén egy tőle független jogi szereplő jelenik meg, aki ugyan önálló, de a vagyonrendelő és a kedvezményezett érdekében működteti a rábízott vagyont. Mivel ez a szereplő a számvitel és a társasági adó rendszerében mozog – nem az SZJA-ban –, eltérő jogi és adójogi pozíciója olyan mozgásteret teremt, amely a vagyonrendelő számára közvetlenül nem lenne elérhető.

A generációváltásra való felkészülés területén a bizalmi vagyonkezelés szintén kiemelkedően hatékony megoldás. A hazai vagyonos réteg nagy része első generációs vállalatépítő, akik évtizedeken át erősen központosítva irányították cégüket és pénzügyeiket. Ez induláskor előny volt, de a vagyon átadásakor komoly kockázatot jelent: ha minden tudás és döntési jogkör egy személyhez kötődik, egy váratlan egészségügyi esemény azonnal blokkolhatja a családi vagyont. A bizalmi vagyonkezelés ezt a kockázatot szünteti meg azzal, hogy az alapító még életében olyan keretrendszert hoz létre, amely biztosítja a működés folyamatosságát. A kedvezményezetteknek nem kell hagyatéki eljárásra várniuk, és nem egy krízishelyzetben kell megérteniük a vagyon szerkezetét. A vagyon átadása így nem váratlanul, hanem előre meghatározott rendben és kiszámítható módon történik.

A bizalmi vagyonkezelés harmadik nagy előnye, hogy jogilag rendezett, átlátható és stabil forma. A kezelt vagyon elkülönítése önmagában is jelentős biztonságot ad: a vagyon saját szabályrendszer szerint működik, amelyet külső vagy belső körülmények nem írnak felül. Ez az intézményesített működés a pénzügyi szektor számára is kiemelten értékes. A bankok ma már jól értik a bizalmi vagyonkezelést, és a szigorodó nemzetközi compliance-követelmények között előnyösnek tartják annak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Ezzel szemben a külföldi vagy offshore struktúrák sok banknál jelentős adminisztratív akadályokba ütköznek, vagy egyáltalán nem befogadhatók.

Egy váratlan helyzet, amely a rendszer gyenge pontjára mutatott rá

Egy szemléletes eset jól mutatja, milyen törékeny lehet egy olyan rendszer, amelyben az alapító minden döntést saját maga tart kézben. Egy magyar vállalkozó családi nyaralás során az Egyesült Államokban szenvedett súlyos balesetet, és életmentő beavatkozásra szorult. –illusztrálja érveit Horváth Balázs. Bár a család jelentős vagyonnal rendelkezett, minden bankszámla, befektetés és vállalati jogosultság kizárólag az alapító nevéhez kötődött. A külföldi kórház azonnali fedezetet kért a műtéthez, a család azonban nem tudott hozzáférni a szükséges összegekhez, mert a teljes rendszer egyetlen ember kezében összpontosult. A helyzet így annak ellenére vált kritikus időnyomássá, hogy a háttérben bőséges likviditás állt volna rendelkezésre. A probléma nem a vagyonnal, hanem a struktúra hiányosságával volt összefüggésben: nem volt előre meghatározva, hogyan működjön tovább a vagyon abban a pillanatban, amikor az alapító már nem tud döntést hozni. Végül hatalmas szerencsével sikerült megoldani a műtét azonnali finanszírozását, a beavatkozás pedig sikeres volt, így néhány hét után haza tudott térni. Hazatérését követően az első útja hozzánk vezetett. Ott együtt átgondoltuk a család hosszú távú biztonságát, és felépítettünk egy olyan bizalmi vagyonkezelési struktúrát, amely biztosítja, hogy hasonló helyzetben a vagyon többé ne váljon hozzáférhetetlenné — éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz: választ ad arra, hogyan őrizhető meg a vagyon bizonytalan szabályozói és piaci környezetben, hogyan biztosítható a működés folytonossága az alapító kiesésekor, és hogyan valósítható meg mindez átlátható, tervezhető és jogilag stabil keretek között. A hazai szolgáltatói kör fejlődése pedig azt mutatja, hogy mindehhez ma már nincs szükség külföldi megoldásokra — a bizalmi vagyonkezelés biztonsága és minősége itthon is teljes mértékben elérhető.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
Tovább
Élelmiszeripar

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek az elmúlt hetekben az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági...
Tovább
Egészség-ügy

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

Gazdaság
Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz.
Tovább

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

Hírek
A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
Tovább

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élelmiszeripar
Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint...
Tovább

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

Egészség-ügy
A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz.
Tovább
Hírek

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
Tovább
Élelmiszeripar

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint...
Tovább
Egészség-ügy

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Gazdaság

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább
Autóipar

Az Európai Unió enyhít a belső égésű motorok forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán

Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Eltűnt csomagok és elérhetetlen ügyfélszolgálat, fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz.

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
© 2025 | www.azuzlet.hu