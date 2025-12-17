Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

A geopolitikai feszültségek, a kamatkörnyezet hullámzása és az adópolitikai bizonytalanság világszerte újraírják a vagyonkezelés korábbi biztonsági mintáit. – hívja fel a figyelmet Horváth Balázs az SQN Trust igazgatósági tagja. A vagyonos családok egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a „biztonságosnak hitt” külföldi struktúrák sem mindig jelentenek védelmet – a banki compliance szigorodik, a transzparencia nő, a bizalmatlanság pedig mindkét irányban erősödik. Márpedig a kérdés minimum 50.000 családot, a vállalkozói munkaadók és adófizetők legfontosabb tizedét érinti.

A nemzetközi pénzügyi környezet, a vállalkozási klíma és a működési medrek hónapról hónapra kiszámíthatatlanabbá válnak. Ebben a közegben különösen érzékenyen érinti a legaktívabb magyar vállalkozókat a vagyonadó bevezetésének lehetősége körüli közbeszéd. A kérdés ma sokakban ugyanazt az ösztönös félelmet ébreszti: vajon hogyan lehet a vagyonukat úgy megőrizni, hogy az ne váljon kiszámíthatatlan adópolitikai vagy pénzügyi döntések áldozatává? Ehhez társul egy harmadik, kevésbé látványos, de annál súlyosabb tényező: a vagyonos alapítói generáció öregedése. Az elmúlt évtizedekben felépített vállalatok, ingatlanportfóliók és családi vagyonok sorsa ma már gyakran olyan kezekbe kerül, amelyek nem feltétlenül ismerik a rendszerek működését. Egy váratlan haláleset vagy cselekvőképtelenség sok esetben napokra, akár hónapokra befagyaszthatja a hozzáférést a vagyonhoz – miközben a család, a vállalkozás és a mindennapi működés is azonnali döntéseket igényelne.

A három kockázat – nemzetközi bizonytalanság, adópolitikai nyomás és generációs váltás – együtt olyan új kihívást teremt, amelyre a hagyományos, ad hoc megoldások már nem adnak választ. A trust mintáján alapuló bizalmi vagyonkezelés éppen ezekre a problémákra nyújt jogilag rendezett, hosszú távon is fenntartható keretet, amely egyszerre biztosítja a vagyon védelmét, a működés folyamatosságát és az adózási átláthatóságot – immár itthon is, nemzetközileg is elismert színvonalon.

Bizalmi vagyonkezelés, az évszázados megoldás

A fenti kockázati környezetben különösen felértékelődnek azok a megoldások, amelyek egyszerre biztosítanak jogi stabilitást, működési folytonosságot és hosszú távú tervezhetőséget. A magyar bizalmi vagyonkezelés pontosan ilyen struktúra: olyan keretet ad a vagyon működtetéséhez, amely képes áthidalni a személyes élethelyzetekből, a szabályozói környezetből vagy éppen a pénzügyi szektor változásaiból eredő bizonytalanságokat. A bizalmi vagyonkezelés azért vált meghatározó eszközzé, mert egyedülálló módon hangolja össze a jogi, pénzügyi és működési szempontokat. A vagyonrendelő a szerződésben pontosan rögzítheti a vagyon kezelésének módját, a felhasználás céljait és a vagyonkezelő döntési elveit, így a konstrukció bármilyen vagyonelem egységes keretbe rendezésére alkalmas. Egy jól felépített BVK működése nem függ egyetlen személytől: a rendszer akkor is zavartalanul működik, ha a vagyonrendelő átmenetileg vagy tartósan kiesik, így elkerülhető a bizonytalanság vagy működési leállás, amely más esetben a családot és a vállalkozásokat is veszélyeztetheti. A vagyonkezelés akkor is hatékony, ha a vagyonrendelő nem vonul teljesen háttérbe, csak vagyonának egy részét bízza másra. Ilyenkor a kezelt vagyon révén egy tőle független jogi szereplő jelenik meg, aki ugyan önálló, de a vagyonrendelő és a kedvezményezett érdekében működteti a rábízott vagyont. Mivel ez a szereplő a számvitel és a társasági adó rendszerében mozog – nem az SZJA-ban –, eltérő jogi és adójogi pozíciója olyan mozgásteret teremt, amely a vagyonrendelő számára közvetlenül nem lenne elérhető.

A generációváltásra való felkészülés területén a bizalmi vagyonkezelés szintén kiemelkedően hatékony megoldás. A hazai vagyonos réteg nagy része első generációs vállalatépítő, akik évtizedeken át erősen központosítva irányították cégüket és pénzügyeiket. Ez induláskor előny volt, de a vagyon átadásakor komoly kockázatot jelent: ha minden tudás és döntési jogkör egy személyhez kötődik, egy váratlan egészségügyi esemény azonnal blokkolhatja a családi vagyont. A bizalmi vagyonkezelés ezt a kockázatot szünteti meg azzal, hogy az alapító még életében olyan keretrendszert hoz létre, amely biztosítja a működés folyamatosságát. A kedvezményezetteknek nem kell hagyatéki eljárásra várniuk, és nem egy krízishelyzetben kell megérteniük a vagyon szerkezetét. A vagyon átadása így nem váratlanul, hanem előre meghatározott rendben és kiszámítható módon történik.

A bizalmi vagyonkezelés harmadik nagy előnye, hogy jogilag rendezett, átlátható és stabil forma. A kezelt vagyon elkülönítése önmagában is jelentős biztonságot ad: a vagyon saját szabályrendszer szerint működik, amelyet külső vagy belső körülmények nem írnak felül. Ez az intézményesített működés a pénzügyi szektor számára is kiemelten értékes. A bankok ma már jól értik a bizalmi vagyonkezelést, és a szigorodó nemzetközi compliance-követelmények között előnyösnek tartják annak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Ezzel szemben a külföldi vagy offshore struktúrák sok banknál jelentős adminisztratív akadályokba ütköznek, vagy egyáltalán nem befogadhatók.

Egy váratlan helyzet, amely a rendszer gyenge pontjára mutatott rá

Egy szemléletes eset jól mutatja, milyen törékeny lehet egy olyan rendszer, amelyben az alapító minden döntést saját maga tart kézben. Egy magyar vállalkozó családi nyaralás során az Egyesült Államokban szenvedett súlyos balesetet, és életmentő beavatkozásra szorult. –illusztrálja érveit Horváth Balázs. Bár a család jelentős vagyonnal rendelkezett, minden bankszámla, befektetés és vállalati jogosultság kizárólag az alapító nevéhez kötődött. A külföldi kórház azonnali fedezetet kért a műtéthez, a család azonban nem tudott hozzáférni a szükséges összegekhez, mert a teljes rendszer egyetlen ember kezében összpontosult. A helyzet így annak ellenére vált kritikus időnyomássá, hogy a háttérben bőséges likviditás állt volna rendelkezésre. A probléma nem a vagyonnal, hanem a struktúra hiányosságával volt összefüggésben: nem volt előre meghatározva, hogyan működjön tovább a vagyon abban a pillanatban, amikor az alapító már nem tud döntést hozni. Végül hatalmas szerencsével sikerült megoldani a műtét azonnali finanszírozását, a beavatkozás pedig sikeres volt, így néhány hét után haza tudott térni. Hazatérését követően az első útja hozzánk vezetett. Ott együtt átgondoltuk a család hosszú távú biztonságát, és felépítettünk egy olyan bizalmi vagyonkezelési struktúrát, amely biztosítja, hogy hasonló helyzetben a vagyon többé ne váljon hozzáférhetetlenné — éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz: választ ad arra, hogyan őrizhető meg a vagyon bizonytalan szabályozói és piaci környezetben, hogyan biztosítható a működés folytonossága az alapító kiesésekor, és hogyan valósítható meg mindez átlátható, tervezhető és jogilag stabil keretek között. A hazai szolgáltatói kör fejlődése pedig azt mutatja, hogy mindehhez ma már nincs szükség külföldi megoldásokra — a bizalmi vagyonkezelés biztonsága és minősége itthon is teljes mértékben elérhető.