Elkészült a kerékpáros pumpapálya Zamárdiban

Az ország legnagyobb kerékpáros pumpapályája készült el Zamárdiban a Margó Ede sétány, a Kecskeméti utca és a Kiss Ernő utca által határolt Balaton-parti területen – mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára a pálya szerdai hivatalos megnyitóján.

Révész Máriusz kiemelte: már 186 pumpapálya (kanyarokból, hullámokból és kiegészítő elemekből álló ügyességi kerékpáros pálya) megépítéséhez adott támogatást a kormányzat, a Zamárdiban mintegy 67 millió forintból megépült pumpapálya nem csak a legnagyobb az országban, hanem a legjobb minőségűek közé is tartozik, amelyen három különböző színű festés mentén a kezdőktől a középhaladókon át a profikig mindenki kipróbálhatja – ismertette.

Hozzátette: a pálya országos bajnokságoknak is helyt adhat és a balatoni szezon meghosszabbításához is hozzájárulhat.

Révész Máriusz azt mondta, “mi, magyarok egy kicsit lusták vagyunk“, a legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint ugyanis a magyarok 59 százaléka nyilatkozott úgy, hogy soha nem sportol. Ez a szám a svédeknél 12, a finneknél 8, a cseheknél 25 százalék, tehát van hova fejlődni. Az a cél, hogy a mozgást, a sportot élménnyé, lehetőleg közösségi élménnyé tudják tenni, és ezt szolgálják a kerékpáros pumpapályák is – jelentette ki.

A statisztikai adatok szerint idén januártól júniusig a vendégéjszakák számában, valamint a vendégek költéseinek mértékében is növekedés tapasztalható a tavalyi – a koronavírus-járvány utáni rekordot jelentő – évhez képest.

A beruházáshoz elnyert 40 millió forintos állami támogatáshoz mintegy 27 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat.