Elkezdődtek az elbírálások: most kiderül, melyik gazda kap támogatást

Szeptember végétől megkezdte a Magyar Államkincstár az Őshonos állatok in situ támogatásának pályázatára beérkezett kérelmek elbírálását. Ezt követi a támogatási összegek mielőbbi utalása a gazdálkodók részére. Idén több mint 3 milliárd forint kifizetése várható ezen a jogcímen – tájékoztatott Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára.

Kiemelt fontosságú nemzeti örökségeink, identitásunk részei és Magyarország szimbólumai is egyben a mezőgazdasági célú genetikai erőforrásaink, a hazai haszonállatfajok és -fajták, amelyek felkutatása, megőrzése és fenntartása mindannyiunk közös érdeke. Ezt a célt szolgálja az őshonos állatok in situ támogatására meghirdetett pályázat is – írja közleményében az Agrárminisztérium.

Az államtitkár közölte, hogy a döntések meghozatalára azokban az ügyekben kerülhet sor, amelyeknél az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések már lezárultak. A szaktárca és a kifizető ügynökség célja egyaránt az, hogy az állattartó gazdálkodók mielőbb hozzájussanak a számukra megítélt forrásokhoz, ezzel is segítve a fenntartható mezőgazdasági tevékenységek megvalósítását.

A magas genetikai értéket képviselő, a hazai mezőgazdasági szempontból értékes állatfajták – mint például a magyar szürke vagy a magyartarka szarvasmarha, a bivaly, a mangalica, egyes ló- kecske-, és juhfajták, illetve baromfifélék – megőrzését és fenntartását segítő vissza nem térítendő támogatást azok a gazdálkodók igényelhették, akik önkéntes alapon vállalják a veszélyeztetett mezőgazdasági és fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták eredeti élőhelyükön, a természetes környezetükben való tartását és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megvalósítását. (Agrárszektor)