Először adtuk át az üzleti élet kiválóságainak AzÜzlet üzleti díjait

AzÜzlet portálunk idén először – ugyanakkor hagyományteremtő céllal – hirdette meg azt a szavazást, amelyben olvasóinkkal együtt kerestük az idei év kiemelkedő üzleti teljesítményeit. A különböző kategóriákban olyan vezetőket és vállalkozásokat díjaztunk, akik munkájukkal példát mutatnak a hazai gazdasági életben. Az ünnepélyes díjátadóra ma került sor a Continental Budapest Hotelben rendezett rendezvény keretében, ahol a kategóriák legjobbjai vehették át elismerésüket.

AzÜzlet gazdasági portálnál meggyőződésünk, hogy az üzleti sikerek nem csupán profitot teremtenek, hanem túl is mutatnak azon: inspirációt adnak, iránymutatást jelentenek, és példát teremtenek a hazai vállalkozói közösség számára. Ezért tűztük ki célul, hogy reflektorfénybe állítsuk mindazokat a vezetőket és vállalkozásokat, akik innovációval válaszolnak a piaci kihívásokra, fenntartható és etikus működést valósítanak meg, munkahelyeket teremtenek, és felelősséget vállalnak a közösségért.

AzÜzlet történetében ezért idén először – ugyanakkor hagyományteremtő céllal – hirdettük meg közönségszavazásunkat, amely jelentős érdeklődés mellett zajlott. Fontosnak tartottuk ugyanakkor, hogy a díjak szakmai megalapozottságát is biztosítsuk, ezért elismert szakemberekből álló tanácsadó testületet kértünk fel. Ők a jelöltek értékelésében, valamint a szakmai szempontok érvényesítésében nyújtottak támogatást. A testület tagjai: Kovács Árpád, a Miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja; Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke; valamint Dr. Gonda György, egyetemi tanár, Certified Management Consultant.

A rendezvényen elsőként Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta: a példamutató vállalkozók és menedzserek munkája nem csupán saját sikerük záloga, hanem a magyar gazdaság egészének erősödéséhez is hozzájárul. Ezt követően Pleschinger Gyula, majd Dr. Gonda György osztotta meg gondolatait arról, hogy a mai, kihívásokkal teli és gyorsan változó üzleti környezetben milyen meghatározó szerepe van a jól vezetett vállalkozásoknak, az innovációnak, valamint a minőség iránti vállalkozói elkötelezettségnek.

A díjak az alábbi kategóriákban kerültek átadásra:

Az év környezettudatos személyisége: Gellért Róbert a Gelbert Eco Print Kft. tulajdonos-ügyvezetője

Az év innovátora: Hofstädter Gábor a Hofstädter Építőanyag Centrum Kft. tulajdonos ügyvezetője

Az év junior üzleti személyisége: a Munch csapata- Zwecker Bence, Perepelica Kirill, Wettstein Albert és Zsoldos Botond

Az év családi vállalkozója: Szabó Imre a BOLD AGRO Kft. alapító-tulajdonosa

Az Év városvezetője Dr. Kovács Ferenc

Az Év mentora: Károlyi László

Az Év Női üzleti személyisége: Rózsahegyi Zsanett a Láng Negyed projektvezetője

Az év üzletembere: Zentai Péter a Hilaris Hotels szállodalánc és az iDom Ingatlanfejlesztő Zrt. tulajdonos vezérigazgatója