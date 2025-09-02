Elstartolt a fix 3 százalékos hitel

Elindultunk! A fix 3 százalékos hitel elstartolt, elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, Európa legerősebb elsőlakás-programja! Albérletből saját otthonba! – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós kiemelte, hogy ez a program minden korábbinál rugalmasabb. A program révén mindenkinek esélye van megszereznie első otthonát, elhagyni a szülői házat, leváltani az albérletét saját lakásra, nagyot lépni előre az életben.

“Ez a program fiatalok tízezreit fogja hozzásegíteni első lakásukhoz. Albérlőkből tulajdonossá válnak! Ez a program segíti azokat, akik kisebb ingatlanukból nagyobba szeretnének költözni! Hiszen az elsőlakás-vásárlók révén megjöttek vevők! Ez a program lendületbe hozza az ingatlanpiacot, a bankszektort, az építőipart és az egész gazdaságot! Ez a program megfogja az ingatlanárakat! Az árkorlátok 3 évre befagyasztják az új építésű lakások árait! Stabilizálódnak a lakásárak! De ez a program segíti az albérlőket is! Elindult az albérleti díjak csökkenése!” – sorolta az államtitkár.

Panyi Miklós kiemelte, ezzel a programmal a magyar fiatalok tízezrei válnak tulajdonossá. Erősödik a magyar középosztály, erősödik a gazdaság – közölte.