ELTE – Intézetből Gazdaságtudományi kar lett

Megalakul az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kilencedik kara: a gazdaságtudományi kar.

Az ELTE szenátusa és 8 jelenlegi kara hétfőn egyhangú határozattal támogatta, hogy a 2017-ben létrejött gazdálkodástudományi intézet augusztus elsejétől gazdaságtudományi karrá alakuljon. Az intézmény szerint “az egyetem 386 éves történelmének legújabb jelentős fejlesztéseként” jött létre a kilencedik kar.

Öt éve az ELTE hallgatóinak még csak mintegy 1 százaléka tanult gazdaságtudományi területen, ez az arány napjainkban már 15 százalék. Megalakult a gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskola, és a két nagy magyarországi szakegyetemet is megelőzve itt tanul a legtöbb gazdasági mesterképzési hallgató – tudatták, hozzátéve, alapszakos hallgatóik a kiválósági mutatók alapján – szakterülettől függetlenül – “a hazai élbolyhoz tartoznak”.

A közleményben kitértek arra is, hogy a most megalakuló kar az ország 150 kara közül “rögtön a tíz legnagyobb közé tartozik”, egyben a legnagyobb mesterképzési központ is Magyarországon.