Eltűnik a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel

A Raiffeisen Bank viszont továbbra is kínál zöld kamatkedvezményt első lakás vásárlásához a piaci hitelben gondolkodóknak, így a kamat az első kamatperiódusban 5 és 5,65 százalék között alakulhat. A futamidő első öt évében járó, 1,79 százalékos kedvezmény feltétele, hogy a lakás vételára ne haladja meg a 80 millió forintot, a hitel összege pedig ne legyen több 50 millió forintnál. Ennél a konstrukciónál 40 év a felső korhatár, de a legalább A+ energetikai besorolás ugyanakkor itt is feltétel. Fontos, hogy a kedvezmény kizárólag az ötéves kamatperiódusú lakáshitelnél érhető el, és a bank lakáshitel-akcióival nem vonható össze.