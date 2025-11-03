Eltűnik a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel

Több bank kínálatából is eltűnt a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel, amelynek értékesítését egy bő fél éves, október végéig tartó, átmeneti időszakra vállalták a pénzintézetek. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a konstrukció nem hagy betöltetlen űrt maga után: a potenciális igénylők az Otthon Start hitelt ugyanúgy választhatják, ráadásul jóval kedvezőbb kondíciók mellett.
November elejével véget ért az egyik kedvezményes lakáshitel – nem túl hosszúra nyúlt – életciklusa: az első lakásukat megvásárló fiatalokat célzó, a futamidő első öt évében legfeljebb évi 5 százalékos, kedvezményes kamattal kínált konstrukció palettán tartását ugyanis a 2025. április 1. és október 31. közötti időszakra vállalták az érintett pénzintézetek.
Zöld ingatlanok, szigorú feltételekkel
A kedvezményes kamatozású, és több egyéb könnyítéssel kínált konstrukciót a kormányzattal történt egyeztetések után vezették be a bankok – végül az induláskor öt szolgáltató élt a lehetőséggel –, ám viszonylag szigorú feltételek mellett.
Így az „öt százalékos” hitelt kizárólag azok, a 35 év alatti fiatalok igényelhették, akik energia-hatékony (A+ vagy jobb besorolású), maximum 60 négyzetméteres hasznos alapterületű lakást vásároltak, négyzetméterenként legfeljebb bruttó 1,2 millió forintos áron. A kamat emellett a futamidő első öt évében kedvezményes, utána automatikusan piaci feltételűvé válik.
Mindezek ellenére a kedvezményes konstrukció jelentős könnyítéseket kínált a piaci hitelekhez képest: a BiztosDöntés.hu számításai szerint a jelenlegi, 6-7 százalékos kamatok mellett egy 30 millió forintos, 20 évre felvett 5 százalékos lakáshitellel havonta nagyjából 25-30 000 forintot lehet megspórolni a törlesztőrészleten. Ez öt év alatt 1,5-1,8 millió forint megtakarítást jelent. Szintén jelentős könnyítés, hogy a terméket 10 százalékos önerővel is lehetett igényelni, illetve a pénzintézetek vállalták azt is, hogy sem folyósítási, sem hitelbírálati díjat nem számítanak fel.
Az Otthon Start szinte teljesen lefedi a célcsoportot
Ugyan a bankok eleve átmeneti jelleggel tervezték bevezetni a kedvezményes konstrukciót, az állami kamattámogatás mellett elérhető Otthon Start hitel szeptemberi megjelenésével gyakorlatilag megpecsételődött a sorsa: az első lakásukat vásárló fiatalok ugyanis az új támogatott hitelt is felvehetik, ráadásul jóval kedvezőbb, évi fix 3 százalékos kamat mellett.
A Raiffeisen Bank viszont továbbra is kínál zöld kamatkedvezményt első lakás vásárlásához a piaci hitelben gondolkodóknak, így a kamat az első kamatperiódusban 5 és 5,65 százalék között alakulhat. A futamidő első öt évében járó, 1,79 százalékos kedvezmény feltétele, hogy a lakás vételára ne haladja meg a 80 millió forintot, a hitel összege pedig ne legyen több 50 millió forintnál. Ennél a konstrukciónál 40 év a felső korhatár, de a legalább A+ energetikai besorolás ugyanakkor itt is feltétel. Fontos, hogy a kedvezmény kizárólag az ötéves kamatperiódusú lakáshitelnél érhető el, és a bank lakáshitel-akcióival nem vonható össze.