Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

Bódi Ágnes

Illusztráció: Bigstock

Még két hónap sem telt el az Otthon Start Program indulása óta, máris több ponton változtak a feltételek, illetve kilátásban vannak újabb módosítások is. Az igénylők nincsenek egyszerű helyzetben, ha minden részlettel tisztába szeretnének kerülni és felkészülten szeretnének a bankba érkezni. Az alábbiakban a Bank360 szakértői segítenek eligazodni a küszöbön álló változásokkal kapcsolatban.

Ki lehet adóstárs? Kik és mire használhatják fel az Otthon Start hitelt? Milyen ingatlant lehet belőle venni és mennyiért? Ezek és számos hasonló kérdés foglalkoztatja az Otthon Start Program iránt érdeklődőket a Bank360 tapasztalatai alapján. Azonban még a legalaposabb igénylőknek sincs egyszerű dolga, ugyanis szinte minden héten elhangzik egy nyilatkozat egy módosító javaslatról vagy megjelenik egy tervezet, ami finomhangolja a nyáron már “véglegesként” publikált feltételeket – ami egyébként nem újkeletű, az elmúlt években indult családtámogatások feltételei is számos alkalommal változtak hol kisebb, hol nagyobb mértékben.

Az első nagy változás már a program indulása előtt megtörtént

Az első rendelet alapján nemcsak házaspárok igényelhették volna a kedvezményes hitelt, hanem akár élettársak is. Egy héttel az indulás előtt azonban megjelent egy fontos módosítás, e szerint adóstárs csak házastárs és szülő lehetett. Az első hetekben tehát házas- és szülő-gyerek párok igényelhették a kedvezményes lakáshitelt, ez azonban már nem sokáig lesz így.

Jönnek a testvér adóstársak

Panyi Miklós államtitkár október közepén tett nyilatkozata alapján az adósok a szülők és a házastársak mellett már a testvéreket is bevonhatják adóstársként. Erről azóta jogszabálytervezet is megjelent, amely azt is tartalmazza, hogy a testvérek által közösen örökölt családi ingatlanból az igénylők kivásárolhatják a testvér(ek) tulajdoni hányadát. A hitelügyletbe adóstársként bevont testvéreknek – a szülőkhöz hasonlóan – nem kell teljesíteniük az első lakásszerzésre és a TB-jogviszonyra vonatkozó előírásokat. A módosító tervezet ezen túl azt is kiköti, hogy a testvérek nem szerezhetnek tulajdonrészt a megvásárolni kívánt ingatlanokban. A többek által örökölt ingatlanok esetén pedig a tervezet leszögezi, hogy a résztulajdonosok kivásárlása akkor lehetséges, ha a megvásárolni kívánt ingatlan végül teljes egészében a hiteligénylő tulajdonába kerül.

Az ingatlanokkal kapcsolatos feltételek is változnak

Egy szintén októberi tervezet alapján a jövőben nem jelentene problémát, ha a hiteligénylőnek egy időben két belterületi ingatlanban volt 50 százalékot meg nem haladó tulajdonrésze, amennyiben a második ingatlan megszerzését követő 180 napon belül megszűnt az első ingatlanban bejegyzett tulajdonjog.

A fenti változtatásra azért lehet szükség, mert előfordulhat olyan eset, hogy egy korábbi ingatlan eladása és egy új megvásárlása során a tulajdonos átmenetileg mindkét ingatlanban rendelkezik tulajdonjoggal a földhivatali adminisztráció szerint. Ez úgy fordulhat elő, hogy az új ingatlanban meglévő tulajdonjoga azt megelőzőleg kerül bejegyzésre, hogy az első ingatlanban meglévő tulajdonjogát törölték volna. Ez a technikai természetű átfedés eddig kizárta a tulajdonost az Otthon Start lakáshitelre jogosultak köréből.

A jövőben az önkormányzati bérlakásokban élők is könnyítésre számíthatnak: a bérlakások megvásárlásakor a vételár akár több mint 20 százalékkal is eltérhet a forgalmi értéktől. Jelenleg erre nincs lehetőség, de ha hatályos lesz a jogszabály, az sokak számára könnyítheti meg a vásárlást.

A személyi feltételeknél is vannak változások

Változhatnak a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó szabályok is, ami azt jelenti, hogy az EGT-államok területén európai uniós intézményben dolgozó magyar állampolgárok is jogosultak lehetnek a kedvezményes hitelre. Az érintettek ugyanis külföldi munkahelyük miatt külföldi TB jogviszonnyal rendelkeznek, emiatt pedig eddig kívül estek a jogosultak körén.

A tervezet szerint a jövőben olyan esetek is lehetnek, amikor nem kell megfelelni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeknek. Ilyen esetek, ha a hiteligénylő gyerekek otthongondozási díjában (gyod) vagy ápolási díjban részesül, vagy ha az igénylő megváltozott munkaképességűnek minősül.

Lazítana a kormány azon a tiltáson is, amely azokra vonatkozik, akiket az elmúlt három évben valamilyen támogatás vagy támogatott hitel visszafizetésére köteleztek. Egy tervezet alapján nem jelentene problémát az Otthon Start igénylésénél, ha visszafizetést nem teljesített gyerekvállalás miatt rendelték el.

Építkezni is egyszerűbb lesz

A jelenlegi szabályozás szerint csak a 2022. január 1. után tett egyszerű bejelentéssel, véglegessé vált építési engedéllyel megkezdett építkezések finanszírozására igényelhető az Otthon Start lakáshitel. Egy októberi tervezet szerint azonban ez a határidő kikerülne a szabályozásból, így a 2022 előtt megkezdett építkezésekre is felhasználhatóvá válna a támogatás. A 2022-es határidő az új ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szabályozásból is kikerülne.

Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

