EM: decemberben forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos gépkocsi

Decemberben forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos gépkocsi, a tavalyi év végéig 101 534 klímabarát gépjármű kapott zöld rendszámot Magyarországon – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdai Facebook-bejegyzésében.

A tájékoztatás szerint a flotta derékhadát a személyautók adják, számuk meghaladta a 94 ezret.

A tárca kiemelte: 2025 a több mint 31 ezres gyarapodással rekordév lett a környezetkímélő állomány bővülésében, a teljes állomány közel harmada a múlt évben jelent meg a hazai utakon.

Zöld teherautóból is minden korábbinál több, mintegy 2500 darab állt munkába tavaly. A tiszta és csendes járműpark 2020 eleje óta a tizenháromszorosára nőtt, az elmúlt két esztendőben megduplázódott.

Az elektromos hajtású gépkocsik terjedésével csökken a közúti közlekedés levegőszennyezése és zajterhelése. A korszerű járművek üzemeltetése, karbantartása olcsóbb is a benzinesekénél – jelezte az EM.

A kormány a vállalati e-autó programmal ösztönzi a cégek korszerűsítéseit, működésük zöldítését. A 40 milliárd forintra megemelt keretösszegből meghosszabbított határidővel, február 26-ig lehet még támogatást igényelni tisztán elektromos személyautó, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A sikeres kezdeményezés önmagában több mint tízezer korszerű gépkocsival frissítheti a hazai járműparkot – emelte ki bejegyzésében a tárca.