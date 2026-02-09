Hirdetés
Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

A STOXX 600 index 0,22 százalékkal emelkedett a nyitáskor. Az Euro Stoxx 50 index 0,45 százalékos pluszban nyitott. A londoni FTSE 100 index 0,31 százalékkal emelkedett a kereskedés kezdetén. A frankfurti DAX index 0,52 százalékos erősödéssel indított. A párizsi CAC 40 index 0,25 százalékkal került feljebb nyitáskor. A milánói FTSE MIB index 0,70 százalékkal emelkedett, míg a madridi IBEX 35 index 0,62 százalékos pluszban kezdte a hetet.

A globális részvénypiacokon már a második kereskedési napja tart a pozitív technikai korrekció, miközben a befektetők az e heti kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatokra várnak, a gyorsjelentési szezon újabb hullámára készülnek.

A nemzetközi piacokat kiemelten befolyásolta a japán választás eredménye. A japán részvényindexek rekordszintekre emelkedtek, miközben a jen gyengülési nyomás alá került, mivel a piacok nagyobb költségvetési hiánnyal és inflációs nyomással számolnak.

Az európai makronaptárban a brit GDP-adatok, a német nagykereskedelmi statisztika és a francia munkanélküliségi adatok állnak a fókuszban.

A globális makrokörnyezetet ezen a héten az amerikai foglalkoztatási, inflációs és fogyasztási adatok határozzák meg. A piac jelenleg arra számít, hogy a Federal Reserve az év közepe körül kezdheti meg a kamatcsökkentést, ami meghatározó lesz a dollár, az állampapírhozamok, valamint a kockázatos eszközök iránya szempontjából. A geopolitikai oldalon az amerikai-iráni tárgyalások, valamint az energiaszállítási útvonalak alakulása marad a nyersanyagpiac egyik fő bizonytalansági tényezője.

Az árupiacokon az olajárak csökkentek. A WTI hordónként 62,73 dolláron állt, ami 1,29 százalékos esést jelent az előző jegyzéshez képest. A Brent hordónként 67,19 dolláron áll 1,26 százalékos csökkenéssel. A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb, ami enyhítette az ellátási zavaroktól való félelmeket.

A nemesfémek erősödtek. Az arany unciánként 5008,00 dolláron állt, ami 0,94 százalékos emelkedést jelentett, részben a gyengébb dollár és a kamatcsökkentési várakozások miatt.

A devizapiacon a dollárindex 97,45 ponton állt, ami 0,18 százalékos gyengülést jelentett. Az euró erősödött a dollárral szemben, jegyzése 1,1848 dolláron áll, 0,26 százalékos emelkedéssel. A dollárt az a piaci várakozás gyengíti, hogy a Federal Reserve az év során kamatcsökkentési ciklusba kezdhet, amennyiben a gazdasági adatok ezt alátámasztják.

