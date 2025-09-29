Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.

Szemán Péter az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a pénteki pozitív korrekció után emelkedésre számítanak nyitásban a kedvező nemzetközi hangulat miatt.

A vezető részvények közül az OTP közelít az 50 napos mozgóátlaghoz, ami 29 458 forintnál jelent rövid távú ellenállást, támasz továbbra is 27 173 forintnál húzódik. A bankpapír 29 090 forinton zárta a hetet, ami 370 forintos, 1,29 százalékos emelkedés, 8,6 milliárd forintos forgalomban.

A Mol a pénteki nagy erősödéssel elrugaszkodott a 2640 forintos támasztól, és megközelítette a 2753 forintnál húzódó ellenállási szintet. Az olajrészvény 96 forinttal, 3,63 százalékkal 2740 forintra erősödött pénteken, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

A Richter grafikonján támasz 9500 forintnál, ellenállás 9870 forintnál látszódik. A gyógyszerpapírok árfolyama 5 forinttal, 0,05 százalékkal 9770 forintra esett pénteken, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekomban támasz 1800 forintnál, ellenállás 1852 forintnál húzódik. A távközlési részvény árfolyama 12 forinttal, 0,66 százalékkal 1814 forintra csökkent, forgalma 507,0 millió forint volt.