Emelkedett a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Az ÁKK 10 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 25 milliárd forintért 5 éves és 20 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt.

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 27,1 milliárd forintnyi ajánlatából 10,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,51 százalék volt, 10 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,53 százalék volt-írta az MTI.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 60,5 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 30,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,47 százalék volt, 16 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,49 százalék volt. A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 81,8 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 35,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 7,00 százalék volt, 16 bázisponttal magasabb az egy héttel korábbi aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,99 százalék volt.