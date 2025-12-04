Kezdőlap Hírek Emirates -Emirates Asia Pass - több úti cél egyetlen repjeggyel
Emirates -Emirates Asia Pass – több úti cél egyetlen repjeggyel

Az Emirates egy új utazási lehetőséget mutat be a Délkelet-Ázsia iránt érdeklődő magyar utazóknak. Az Emirates Asia Pass azok számára készült, akik szeretnek sok helyet felfedezni egyetlen utazás során és rugalmas útitervet keresnek: a pass egyszerűsíti a több várost érintő utazások megszervezését a térségben, kényelmet, jó árértéket és rugalmasságot kínálva egyetlen foglalás keretében.

Az Emirates Asia Pass segítségével az utasok egy jegyen foglalhatják és személyre szabhatják útitervüket Thaiföld, Indonézia, Vietnam, Malajzia, Kambodzsa, Szingapúr és Laosz között. Legyen szó strandolós szigetpihenésről, felejthetetlen kulturális látnivalókról vagy pezsgő nagyvárosokról, az Emirates Asia Pass lehetővé teszi a zökkenőmentes továbbutazást az úti célok között – így mindenki a saját ritmusában fedezheti fel a régiót.

Az utazók tetszés szerint kombinálhatják városaikat, sőt akár többször is visszatérhetnek ugyanabba a városba. A járatcsomag egy és tíz közötti járatszektort kínál Délkelet-Ázsián belül, megkönnyítve, hogy az útiterv alkalmazkodjon az egyéni igényekhez és időbeosztáshoz. Az elérhető úti célok teljes listája, és az Asia Pass használatának feltételei a légitársaság weboldalán tekinthetők meg.

A járatcsomagot azok vehetik igénybe, akik  nemzetközi Emiratesjárattal érkeznek Kambodzsába, Indonéziába, Malajziába, Szingapúrba, Thaiföldre, Vietnamba vagy Laoszba – akár közvetlenül az Emiratesnél, akár kedvenc utazási irodájukon keresztül foglalnak. Az új megoldás megszünteti a szükségtelen, több légitársaságra szóló jegyek beszerzését, és lehetővé teszi, hogy az utasok minden járatukat egyetlen felületen kezeljék.

Szingapúr, Bangkok és Kuala Lumpur népszerű kapuvárosokként ideális kiindulópontok a felfedezéshez; a továbbutazás zökkenőmentes a Bangkok Airways és Batik Air Malaysia partnerjáratokkal. Emellett Emirates által üzemeltetett szolgáltatások is segítik az utasokat Thaiföld és Vietnam, illetve Thaiföld és Kambodzsa között, tovább bővítve a régión belüli lehetőségeket.

Mostantól az utasok az Emirates Asia Passt nemzetközi jegyükkel együtt megvásárolhatják az Emirates App-ban, emirates.com oldalon, az Emirates ügyfélszolgálati központjain, jegyirodáiban, illetve utazási irodáknál. A még nagyobb rugalmasság érdekében a csomagban szereplő járatok módosíthatók, módosításonként 15 dollár jelképes díj ellenében.  https://www.jetfly.hu/

Gazdaság

KSH: októberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,1, az előző havit 0,5 százalékkal haladta meg

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt
Gazdaság

Egyhangúlag szavazott az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa novemberben

Az iparcikkek ára ugyanakkor nem változott érdemben, az élelmiszerárak pedig az elmúlt hónapok során még csökkentek is, a beérkező inflációs adat pedig összhangban alakult a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének alappályájával - írták.
Hírek

Nacsa Lőrinc: tízéves a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program

Az elmúlt évek során a Petőfi Sándor Program, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében több mint 1000 ösztöndíjas segítette a diaszpórában és szórványban élő magyar közösségeket.
