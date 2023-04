Emlékérmet adott ki a Magyar Nemzeti Bank a Hortobágyi Nemzeti Park 50. évfordulójára

Alapítása 50 éves jubileuma alkalmából emlékérmet bocsátott ki a Hortobágyi Nemzeti Park tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A 15 ezer forint névértékű ezüst, valamint 3 ezer forint névértékű színesfém emlékérmék az MNB nemzeti parkokat bemutató sorozata 6. elemeként jelent meg, a Föld napja alkalmából.

A Magyar Nemzeti Bank 54 éve bocsát ki emlékérmeket különböző tematikában – mondta el a sajtótájékoztatón az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Hergár Eszter emlékeztetett: a jegybank 13 éve indította el a Föld Napjához kapcsolódóan a nemzeti parkokat bemutató sorozatát, amelynek keretében eddig az Őrségi, a Duna-Dráva, a Bükki, a Duna-Ipoly és a Kunsági Nemzeti Park jellegzetességei kerültek rá az emlékérmékre.

Hergár Eszter kiemelte, hogy a téglalap alakú érme Kereszthury Gábor iparművész tervei alapján készült. Az emlékérmék a magyarországi nemzeti parkokat bemutató sorozat részeként jelennek meg, így témaválasztásukban, motívumvilágukban is a sorozat eddigi darabjait követik, amelyek előlapján az egyes nemzeti parkokra jellemző állat- vagy növényfaj jelenik meg, míg hátlapjukon egy tájrészlet vagy látképszerű épületábrázolás szerepel. A Hortobágyi Nemzeti Park emlékérmék a nemzeti park két jellegzetességét, a címerállatként is kiemelt darumadarat, illetve a pusztai látképet mutatják be, gémeskúttal a középpontban.

Az emlékéremből mindkét névértéken 5-5 ezer darabban készíthető, és péntektől megvásárolható a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webshopjában, egy évig névértéken.

Nem az ember alakítja a tájat a Hortobágyon, hanem a táj formálja az embert – mondta Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. Emlékeztetett, hogy a Hortobágy 1999 óta világörökség része.

A látogatottság folyamatosan növekszik: míg a lovasnapokra 2014-ben 4-5 ezer ember látogatott ki, az elmúlt évben ez a szám 20 ezerre emelkedett, a ki- és behajtási ünnepeket pedig 1500 fő helyett ma már több mint 10 ezren látják.

A Hortobágyi Nemzeti Park Magyarország első és legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja, amelyet 1973-ban alapítottak. Kezdetben a Hortobágyi Nemzeti Park 52 ezer hektárnyi területet foglalt magába, azonban a folyamatos bővítések és összevonások révén napjainkra megközelítőleg 82 ezer hektárra növekedett. 1999 óta része az UNESCO világörökségének. Több mint kétezer éve őrzi látható bizonyítékát a hagyományos legeltető földhasználatnak, és példázza az ember és a természet harmonikus kapcsolatát.

A 15 000 forint névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A színesfém változat réz (75 százalék) és nikkel (25 százalék) ötvözetéből készült, súlya 27 gramm. Mindkét változat mérete azonos, 39,6 x 26,4 mm-es fekvő téglalap, szélük sima.(MNB)