Energiafüggetlenség és költségcsökkentés: akár 50%-os támogatás a vállalkozásoknak

Hamarosan elindul a pályázat a vállalkozások számára a Jedlik Ányos Energetikai Programon belül. A támogatás egyedülálló lehetőséget kínál majd azoknak a cégeknek, amelyek hosszú távú költségcsökkentésre, energiafüggetlenségre törekszenek. A szakértő szerint már most fontos, hogy az érdeklődők megkezdjék az előkészületeket, hogy felkészülten, startra készen várják a pályázat megjelenését.

A Jedlik Ányos Energetikai Program újabb felhívásai várhatóan mintegy 50 milliárd forintos keretösszeggel támogatják a vállalatok energetikai beruházásait.

„A pályázat iránti rendkívüli igényt jelzi, hogy a tervezet megjelenése óta heti 70-80 megkeresés érkezett hozzánk, hiszen sok vállalkozás számára komoly terhet jelentenek a havi energiaszámlák” – számol be róla Szűcsné Hován Szilvia, a Pályázat Neked vezetője.

Mekkora támogatás érhető el?

Magyarország megújuló alapú villamosenergia-termelési kapacitása dinamikusan növekszik, a Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) pedig 2030-ra 12 GW naperőművi kapacitást tűzött ki célul. Ehhez kulcsfontosságú az energiatárolási kapacitás bővítése. Várhatóan 2026-ig mintegy 500 MW, 2030-ra pedig több mint 1 GW összteljesítményű energiatároló létesítmény elindítása várható.

„A pályázat azért kiemelkedő, mert nemcsak azt teszi lehetővé, hogy napelemes rendszert, megújuló energiaforrást telepítsenek a telephelyükre, székhelyükre, hanem az energia tárolását tűzi ki fő célként” – fogalmazott a szakértő.

A pályázatok beadása várhatóan 2025 őszétől válik lehetővé, minimum 10 millió, maximum 1 milliárd forintos támogatásra, összesen 50 milliárd forint keretösszeggel.

„A támogatás mértéke a vállalkozás méretétől függően változik, a mikro- és kisvállalkozások akár 50%-os, a középvállalatok 40, míg a nagyvállalatok 30%-os támogatást kaphatnak.”

Kinek ajánlott a pályázat?

A pályázat számos vállalkozás energetikai kihívásaira jelenthet megoldást.

„Indulhatnak azok a cégek, amelyek még nem rendelkeznek napelemes rendszerrel, nekik a beruházást energiatárolási megoldással együtt kell megvalósítani. Pályázhatnak azok, akik már rendelkeznek vele és még 1-2 évig szaldós elszámolásban vannak. Érdemes jelentkezni azoknak is, akik havi bruttó elszámolás szerintiek, vagy a hálózatra nem betápláló, úgynevezett ”visszwattos” rendszerrel rendelkeznek, illetve azoknak, akik önfogyasztás-csökkentés melletti betáplálós rendszerrel rendelkeznek – részletezte Szűcsné Hován Szilvia.

A szakértő kiemelte, hogy a pályázásra jogosultak köre is rendkívül széles: így az egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező cégek, jogi személyiségű vállalkozások, bt.-k, kft.-k, részvénytársaságok is jelentkezhetnek, a támogatás országosan lesz elérhető, és Budapest sincs kizárva.

Már most érdemes felkészülni

Mivel az 50 milliárd forintos keretösszeg várhatóan gyorsan kifut, elengedhetetlen a gyors és alapos felkészülés. A sikeres pályázathoz tervek, engedélyek és komplex műszaki dokumentáció összeállítása szükséges. Fontos könnyítés, hogy a pályázati szolgáltatások, a pályázatírás, a megvalósíthatósági tanulmány és a projektmenedzsment is beilleszthető az elszámolható költségek közé.

„A jól felépített előminősítési rendszer garantálja, hogy a cégek pontos információt kapjanak arról, érdemes-e indulniuk a pályázaton. Az adószám ellenében végzett előminősítés alapján kiderül, hogy a 120 pontból mennyit érhet el a cég. Egyablakos rendszert kínálunk a hozzánk forduló érdeklődőknek, hiszen partnerünkkel a Top NRG Zrt. energetikai vállalattal a pályázatírástól a műszaki kivitelezésig biztosítjuk az ügyfelek adminisztrációs terheinek minimalizálását, kizárólag sikerdíjas konstrukcióban.” – mondja Szűcsné Hován Szilvia,Pályázat Neked vezetője.

A jelenlegi gazdasági környezetben a Jedlik Ányos Energetikai Pályázat kiemelten fontos lépés a hazai cégek energiafüggetlenségének megteremtéséhez és az energiaszámlák minimalizálásához.

Energiafüggetlenség és költségcsökkentés: akár 50%-os támogatás a vállalkozásoknak

Edukáció

