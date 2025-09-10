Kezdőlap Energia Energiaügyi Minisztérium: már nyertesei is vannak a lakossági távhőprogramnak
Energiaügyi Minisztérium: már nyertesei is vannak a lakossági távhőprogramnak

Megszülettek az első támogatói döntések a népszerű pályázaton, amely társasházak, lakásszövetkezetek részére biztosít vissza nem térítendő forrást korszerű, távleolvasható mérési rendszerek telepítéséhez – jelentette be az MTI-nek megküldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A fejlesztéseknek köszönhetően a családok tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távfűtésért. A benyújtási lehetőséget az 5 milliárd forintos eredeti keretösszeg kimerülése miatt augusztusban felfüggesztették. Mintegy 930 társasház jelentkezett addig, összesen 7,6 milliárd forint támogatási igénnyel. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik, az első támogatói jóváhagyások alapján 46 pályázó kap összesen több mint 281 millió forintot.

A közlemény idézte Solymár Károly Balázst, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkárát, aki elmondta: “A már beérkezett igények alapján mintegy 60 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A saját forrás igénybevétele nélkül megvalósítható projektek még gazdaságosabbá tehetik a környezetbarát távfűtést. Dolgozunk a keretösszeg emelésén, a szükséges finomhangolások elvégzése után a pályázati lehetőség újbóli megnyitását tervezzük. A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program kapcsolódó felhívásaival együtt idén nyáron összesen több mint százmilliárd forint támogatást hirdetett meg a távfűtési rendszerek zöldítésére, hatékonyságjavítására és okosmérők telepítésére.”

Az EM hozzátette: a távleolvasó rendszerek telepítésének köszönhetően a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért. A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet-közölte az MTI.

