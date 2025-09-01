Enyhe zsugorodást jelez az augusztusi BMI

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított augusztusi értéke: 48,9. A korábbi augusztus havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e haviátlag (52,5), de felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (48,8) – közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A 2025 augusztusi BMI index csökkent a júliusi 50,5 pontos értékhez képest. A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a negyedik legkisebb e havi érték. A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. Az egyedi indexek közül négy index áll a fellendülési tartományban-közölte az MTI.

Augusztusban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar enyhe visszaeséséről számoltak be. A 2025. évi nyári hónapok közül immár másodszor figyelhető meg a feldolgozóipar lassulása.

Az indexek nagyobb részben ugyancsak csökkentek. Az új rendelések mennyisége index 4,3 százalékponttal csökkent, zsugorodást mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 0,7 százalékponttal alacsonyabb az előző hónap értékéhez képest.

A foglalkoztatás indexe ismét 50,0 pont alatt áll, az indexérték 2,1 százalékponttal csökkent, 48 pont volt. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatti, értéke 3,6 százalékponttal csökkent ebben a hónapban.

A vásárolt készletek indexértéke 1,0 százalékponttal csökkent, de továbbra is bővülést mutat. A külpiaci mutatók közül az import indexe 3,4 százalékponttal, az exporté 1,1 százalékponttal csökkent.

A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 0,1 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,4 százalékponttal nőtt, ezzel az index méréskelt emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 2,4 százalékponttal esett vissza.